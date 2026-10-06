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Ue, via libera del Parlamento al nuovo programma di innovazione nella difesa

di Italpress - 6 Ottobre 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’europarlamento ha approvato, con 536 voti favorevoli, 101 contrari e 16 astensioni, la creazione di un programma per l’innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE).

Il nuovo programma, già concordato provvisoriamente dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio a luglio 2026, stabilisce un nuovo strumento da 115 milioni concepito per fornire un sostegno finanziario rapido, agile e mirato alle piccole e medie imprese – incluse start-up e scale-up – che sviluppano tecnologie emergenti e innovative per la difesa.

Il programma è progettato per stimolare l’innovazione attraverso sovvenzioni con procedure accelerate e l’accesso a servizi di sperimentazione e certificazione. Offre agli Stati membri la possibilità di partecipare alla definizione delle sfide tecnologiche, garantendo così che i prodotti sviluppati rispondano alle loro esigenze.

Il programma si concentrerà su pmi, start-up e scale-up impegnate nello sviluppo di prodotti per la difesa emergenti e dirompenti, compreso l’adattamento di tecnologie civili per applicazioni militari, al fine di colmare il divario tra sviluppo e messa in servizio operativa. Prevede una procedura accelerata con un tempo di erogazione della sovvenzione di quattro mesi, complementando così il ruolo deli altri strumenti industriali dell’UE già esistenti nel settore.

AGILE faciliterà inoltre il collegamento tra le pmi e i cosiddetti “prime contractor” della difesa – le grandi aziende che dominano il settore – anche attraverso attività dedicate di abbinamento, ovver di incontro tra domanda e offerta, per incrementare l’adozione dei prodotti sostenuti dal programma.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).