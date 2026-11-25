Esteri

Cyberattacco contro CIA e intelligence Usa: violati sistemi non classificati

L'intrusione avrebbe colpito una piattaforma utilizzata per l'analisi di informazioni provenienti da fonti aperte

di Mauro Trieste - 25 Novembre 2026

La CIA e l’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale degli Stati Uniti (ODNI) sarebbero stati colpiti da un attacco informatico che ha interessato informazioni non classificate utilizzate nell’attività di analisi dell’intelligence. A riportarlo è la CNN, citando fonti a conoscenza dell’indagine. Il New York Times è stato il primo media statunitense a rivelare l’incidente.

Il bersaglio dei pirati informatici

Secondo le informazioni finora emerse, l’intrusione avrebbe preso di mira un sistema impiegato dalle agenzie per elaborare dati provenienti da fonti aperte, la cosiddetta Open Source Intelligence (OSINT). L’effettiva portata della violazione resta ancora poco chiara, ma i funzionari statunitensi hanno sottolineato che nessuna informazione classificata sarebbe stata compromessa. “Non ci sono state interruzioni di funzionalità critiche o sistemi classificati”, ha dichiarato un funzionario dell’ODNI alla CNN.

Le prime indicazioni raccolte dagli investigatori suggerirebbero una possibile origine cinese dell’attacco, anche se al momento non esistono elementi pubblici che consentano di attribuire l’operazione al governo di Pechino. La CIA ha rifiutato di commentare la vicenda. Non è stato chiarito quando l’intrusione sia avvenuta né se il problema sia stato completamente risolto.

Cresce l’allarme per la sicurezza informatica delle agenzie federali

L’episodio si inserisce in una fase particolarmente delicata per la sicurezza informatica statunitense. Negli ultimi mesi diverse agenzie federali e infrastrutture strategiche sono state interessate da incidenti cyber e guasti tecnologici, alimentando le preoccupazioni di Washington sulla resilienza dei propri sistemi digitali. Gli esperti citati da BankInfoSecurity ritengono che anche dati non classificati possono avere un elevato valore per attori ostili, soprattutto se consentono di comprendere priorità, interessi e metodi di lavoro della comunità d’intelligence americana. Le indagini proseguono per identificare i responsabili e determinare l’esatta quantità di dati eventualmente esposta.

Leggi tutte le news di Esteri