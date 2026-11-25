Cultura & Spettacolo

“Tutto per la Sagrada Familia” svelato il testamento di Antoni Gaudì

Il documento e le ultime volontà dell'architetto

di Maria Graziosi - 25 Novembre 2026

Svelato il testamento di Antoni Gaudì. Il documento, che per anni è stato conservato nell’Archivio Storico dei Protocolli Notarili di Barcellona. E che era consultabile solo ed esclusivamente dalle parti direttamente interessate, è stato reso pubblico dal Collegio Notarile della Catalogna. Le ultime volontà di Gaudì furono chiare. Senza eredi diretti, né figli né congiunti, l’architetto impose ai suoi tre eredi di vendere tutto per finanziare la fine dei lavori della Sagrada Familia. Furono incaricati il reverendo Gil Pares i Vilasau, sacerdote responsabile della Sagrada Familia durante i lavori di costruzione, il dottor Pere Santalo i Castellvì­, suo medico e caro amico, e l’architetto Doménec Sugranes i Gras, un devoto discepolo che in seguito avrebbe assunto la direzione dei lavori.

Il testamento di Gaudì

I beni dell’asse ereditario a cui si riferisce il testamento riflettono lo stile austero che caratterizzò la vita di Antoni Gaudì. Aveva due conti, uno da 1.870,8 pesetas su un conto corrente presso la Banca di Spagna a Barcellona. E un altro da 1.121,54 pesetas su un libretto di risparmio della Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis. Inoltre, l’unico bene immobile presente nell’inventario era la sua residenza nel Park Guell, situata in quello che allora era il comune di Gracia, una casa unifamiliare che gli esecutori testamentari valutarono del valore di 45.000 pesetas.

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