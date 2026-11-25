Economia

Volevano fare la rivoluzione green, ci hanno lasciati al verde

di Cristiana Flaminio - 25 Novembre 2026

A Bruxelles volevano fare la rivoluzione green e hanno finito per lasciarci, al verde. E per smantellare l’industria. La strada verso l’inferno della deindustrializzazione europea è lastricata ancora di buone, anzi ottime, intenzioni green. Il problema, però, è che la ricetta non funziona. Ieri mattina, a Strasburgo, i sindacati europei di IndustriAll sono scesi in piazza. C’erano pure i metalmeccanici. C’erano, dall’Italia, la Fiom, la Fim e la Uilm. Enough is enough, quando è troppo è troppo.

La deindustrializzazione verde?

La deindustrializzazione non è un pericolo, è una realtà quotidiana. L’Europa, nel migliore dei casi, sta diventando l’ultimo step della produzione. Da noi si fa l’assemblaggio, quel passaggio che consentirebbe di vantare un Made in Europe che, in realtà, non c’è se know how e processi produttivi sono altrove nel mondo. E poi c’è il capitolo dei fondi pubblici. Per i sindacati la concessione va vincolata a impegni concreti per gli investitori e le imprese: dalle assunzioni fino al coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di fabbriche e processi. La decarbonizzazione non può diventare deindustrializzazione, dicono i lavoratori. E lo affermano pure gli industriali. Nei giorni scorsi, al 7° Forum trilaterale delle imprese di Roma, gli imprenditori italiani di Confindustria, insieme ai colleghi francesi di Medef e ai tedeschi di Bdi, hanno messo nero su bianco i loro timori. Emanuele Orsini (Confindustria), Peter Leibinger (Bdi) e Patrick Martin (Medef) hanno detto al vicepresidente della Commissione Stéphane Séjourné che “il rischio di declino e di deindustrializzazione oggi è più alto che mai”.

Come siamo arrivati fino a qui?

Un danno a cui s’aggiunge la beffa: proprio mentre il mondo, e persino l’Europa, accorcia le supply chain mandando in frantumi la globalizzazione, il Vecchio Continente rischia di restare senza industria. E senza lavoro, senza guadagni, senza mercati. Ma come ci siamo arrivati fin qui?

In realtà, è un processo lungo. E risiede nel brodo di coltura da cui è emerso il “villaggio globale” che ha trasformato la Cina nella fabbrica del mondo e l’Europa nel vaso di coccio tra Pechino e Washington. Il sogno, non detto, era quello di produrre tutto all’estero e fare del terziario, dei servizi, il nuovo cavallo di battaglia dell’Europa. Saremmo, in pratica, dovuti diventare tutti notai. Cosa che, è evidente, non sarebbe mai stata possibile. Però ci abbiamo creduto. Così come abbiamo creduto che la burocrazia fosse più forte e che la realtà si potesse cambiare a colpi di regolamenti, agende e pianificazioni. A fronte di questo obiettivo, la concretezza della dottrina Merkel: difesi dagli Stati Uniti, riforniti di energia a buon mercato dalla Russia, avremmo colonizzato i ricchi mercati cinesi. Poi è arrivata la guerra in Ucraina, il granello (anzi, il masso) nell’ingranaggio che ha inceppato tutto. Tutte le illusioni, i sogni, sono scomparsi. E al loro posto è rimasta una realtà più grigia del fumo di Londra (che, nel frattempo, se l’è svignata dalla Ue).

Raffinerie in fumo

L’energia è e rimane il primo nodo. È la materia prima per eccellenza. L’Europa, dal 2009 a oggi, è stata capace di sacrificare quasi il 30% della sua capacità di raffinazione. Hanno chiuso, infatti, trenta infrastrutture lasciandone in attività solo 72. Complessivamente, l’Ue può vantare una capacità complessiva di raffinazione da 625 milioni di tonnellate l’anno. Che, giusto per capirsi, è di gran lunga inferiore a quella del Brasile (840 milioni) e addirittura è meno della metà di quella della Corea del Sud. Questo è accaduto perché i margini si sono assottigliati dal momento che, per rimettere a norma gli impianti, occorreva spendere capitali su capitali. Ciò, chiaramente, per tacere il pesante capitolo Ets che grava, come una spada di Damocle, sulla testa di tutta l’industria continentale. Le emissioni costano fin troppo caro. Ed è stato folle ammetterne la finanziarizzazione, la quotazione. È quello che denunciano gli industriali da anni. Comprare le quote è diventato un salasso perché s’è dato agio alla speculazione dei mercati di fare il bello e il cattivo tempo. A spese di produttività e prospettive. Certo, a Bruxelles, di prospettive, ne avevano delle altre. Contando sui rifornimenti dall’estero, e sulla speranza dell’elettrificazione del parco auto, si è investito altrove. Un’illusione che è svanita con la guerra tra Russia e Ucraina, coi missili che attraversavano da una parte all’altra il Golfo Persico mentre i legislatori brussellesi scoprivano che nella filiera dell’auto elettrica a dominare la scena erano i cinesi.

Acciaio perduto

Un copione fin troppo simile a quello dell’industria siderurgica. L’Eurozona, su questo fronte, s’è svegliata troppo tardi. I numeri sono assolutamente imbarazzanti. Nella top ten mondiale della produzione c’è solo la Germania, ottava, che nel 2025 ha prodotto meno acciaio di quanto non ne sia stato forgiato in Turchia. Già, proprio lì dove si è tenuta l’ultima edizione della Cop. L’Italia è dodicesima, seconda in Europa, scalzata pure dal Vietnam e tallonata dall’Indonesia. E se la vicenda ex Ilva non arriverà a un punto di svolta sarà necessario mettere in conto una nuova e clamorosa retrocessione. Il primo Paese al mondo, in termini di produzione di acciaio così come nella raffinazione, è la Cina. E chissà se il Cbam, il dazio carbonico, basterà a tenere la sovraccapacità asiatica (e quella indiana) fuori dal mercato europeo. Non è mica detto dal momento che gli altri Paesi mica accettano di buon grado limitazioni alle proprie esportazioni. La guerra commerciale con Pechino passa anche da qui. Ma resta evidente, e questo s’è registrato in ogni ambito dell’economia, che l’Europa impone a se stessa condizioni, balzelli e norme che gli altri non si sognano nemmeno.

Pasticci insostenibili

Pasticci simili hanno rischiato pure di paralizzare l’agricoltura, fino a raggiungere il paradosso Mercosur. Alle imprese europee si è chiesto di sacrificare fertilizzanti, pesticidi e di sostenere mille altri adempimenti in nome della sostenibilità. E poi si sarebbe permesso l’ingresso di prodotti sudamericani a prezzi ovviamente ridotti e senza gli stessi presidi di sicurezza imposti in casa.

Insomma, non è nemmeno una questione di soldi. È una vicenda di prospettive e scenari. L’Europa ha puntato fortissimo sull’obiettivo delle emissioni zero mentre gli altri continuavano a bruciare carbone. Pagando un prezzo pesante, a causa di una strategia che non ha saputo reggere ai Cigni Neri della pandemia e delle guerre. E oggi Ursula e soci si ritrovano gli industriali arrabbiati e i sindacati in piazza. La strada verso l’inferno della deindustrializzazione è lastricata di buone intenzioni green. Però abbiamo abbattuto le emissioni. Peccato che, dove è accaduto, è perché le fabbriche sono chiuse.

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