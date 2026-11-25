Politica

Il testamento di De Gennaro e il dibattito all’Antimafia

Cosa c'è nelle quattro lettere dell'ex capo della Polizia. L'opposizione all'attacco, Fdi frena

di Martino Tursi - 25 Novembre 2026

Il “testamento” di Gianni De Gennaro finirà in Commissione Antimafia. Forse, al momento la politica è divisa. Di fatto c’è che sono state rinvenute quattro lettere. Una, di carattere privato, indirizzata ai familiari. Un’altra dello stesso tenore rivolta al custode della villa, Giuseppe Soccu. Poi c’è la missiva “a chi vorrà pubblicarla”, destinata a ribadire la sua versione dei fatti all’opinione pubblica italiana. Quindi la lettera indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca.

Il testamento di De Gennaro

Un lascito importante su cui sono già in corso le perizie grafologiche per accertarne senza alcun dubbio l’autenticità. Le perizie tecniche, peraltro, ne hanno già confermato la paternità. La missiva che già sembra più densa di argomenti riguarda appunto quella rivolta alla magistratura nissena. De Gennaro si è difeso dalle accuse di depistaggio sulle stragi di mafia. Ha rigettato senz’appello ogni accusa, ribadendo con forza la sua totale estraneità, lui uomo di Stato che allo Stato ha dedicato tutta la carriera e la vita, a ciascuna delle accuse contenute nel fascicolo d’inchiesta che lo riguardava. C’è, insieme alla lettera, anche un hard disk.

Il dibattito in Commissione antimafia

L’acquisizione dei documenti che compongono il “testamento” di Gianni De Gennaro è al centro della querelle politica. Le opposizioni esigono che le lettere arrivino in Commissione antimafia e che si blocchi la relazione sul capitolo mafia-appalti. Chiara Colosimo, presidente dell’organismo, ha bocciato la proposta. Nessuno stop alla relazione, nessun azzeramento per un lavoro durato quattro anni. “Qualsiasi eventuale richiesta relativa alla documentazione lasciata da De Gennaro – qualora possibile e nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati con le autorità giudiziarie competenti – sarà avanzata soltanto dopo la celebrazione dei funerali, in segno di rispetto”, fanno sapere da Fdi.

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