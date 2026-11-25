Giustizia

Segreti, rivalità e presunti depistaggi. Cosa c’è dietro il suicidio di De Gennaro?

Dalle stragi mafiose alla morte dell'ex capo della Polizia: 35 anni di inchieste che hanno coinvolto anche uomini del Ros, della Polizia e degli apparati di intelligence

di Giuseppe Ariola - 25 Novembre 2026

C’è una parola che lega con un unico filo, tanto sottile da risultare pressoché invisibile, i quasi 35 anni che partono dalla strage di via D’Amelio e giungono fino al suicidio di Gianni De Gennaro. Segreti. Misteri ancora non disvelati che partono da lontano. Come quello degli attimi concitati durante i quali si è recuperata la borsa di lavoro di Borsellino con all’interno la famosa agenda rossa e altri documenti poi svaniti nel nulla. Che giro di preciso abbia fatto quella valigetta non si sa. Di certo ricompare in Questura a Palermo, sulla scrivania dell’allora capo della squadra mobile Arnaldo La Barbera, vicino a De Gennaro. I due hanno gestito insieme numerosi arresti di mafiosi, tra i quali quelli di Totuccio Contorno poi divenuto pentito, oggi al centro delle indagini della procura di Caltanissetta a carico di De Gennaro.

I dubbi su La Barbera

La Barbera fu però anche il poliziotto che convinse a collaborare con la giustizia un altro mafioso, Vincenzo Scarantino. La sua ricostruzione sulla strage di via D’Amelio è poi stata completamente smentita. Al punto che, secondo i magistrati, le sue dichiarazioni false sarebbero state indotte dallo stesso La Barbera al quale si attribuisce anche un coinvolgimento nella sparizione dell’agenda rossa di Borsellino. Ma cosa si pensa contenessero i memo e i documenti custoditi nella borsa del magistrato? Probabilmente, segreti di connivenze, corruzione e rapporti torbidi che, tanto più dopo la strage di Capaci, avevano convinto Borsellino che la sua inchiesta contro la mafia avrebbe condotto molto più in là di dove ci si sarebbe inizialmente aspettati. Di certo, anche geograficamente lontano e, soprattutto, molto in alto. A livello politico, istituzionale e anche giudiziario.

L’antagonismo tra Ros e Polizia

Con nel mezzo un delicato passaggio che vedeva i Ros prendere sempre maggiore piede nelle indagini a scapito degli uomini della Polizia. Poco meno di un mese prima dell’attentato Borsellino parla infatti con i vertici del Ros Mario Mori e Giuseppe De Donno proprio del dossier “Mafia e Appalti”. L’incontro avviene a Carini, lontano dalla Procura di Palermo dove i veleni tra i vari magistrati erano già affiorati, anche grazie alle lettere anonime di un Corvo. Veleni che poi travalicano i confini palermitani e danno vita a una vera e propria guerra tra le diverse procure siciliane, con sullo sfondo i presunti depistaggi messi in piedi proprio da chi era chiamato a indagare. Un clima di sospetti e astio che incrina ulteriormente anche i rapporti tra i Ros e la polizia. Soprattutto dopo la nascita della Direzione investigativa antimafia (Dia), organismo interforze, della quale proprio Gianni De Gennaro nel 1993 è nominato direttore.

Le indagini sui Ros e quella su De Gennaro

E ancora di più quando, anni dopo, Mori e De Donno vengono indagati nell’inchiesta sulla presunta trattativa Stato-mafia, poi conclusa con un’assoluzione. Proprio come accaduto con l’indagine del 1997 su Mori per la mancata perquisizione del covo di Totò Riina. Ma la storia giudiziaria sulle stragi di mafia in Sicilia e sulle bombe fatte esplodere fuori dall’Isola si trascina fino a oggi tra documenti, incontri, rapporti, intrecci e dossier, tutti rigorosamente segreti, compresi i servizi di intelligence. Nell’indagine, non a caso affidata al Ros, del procuratore di Caltanissetta De Luca su De Gennaro rientra, infatti, immancabilmente anche il Dis dove è stata assunta la figlia di La Barbera, Serena. E dove lavora Donatella Peruzzi, storica segretaria dell’ex super poliziotto, che custodiva un borsone con documenti riservati e un hard disk. Ed è proprio da qui che parte l’inchiesta su De Gennaro.

Da dove parte l’inchiesta di Caltanisetta

Il padre di un’amica di Serena La Barbera si presenta dai carabinieri e denuncia rapporti opachi tra i due ex appartenenti alla Polizia. Fa riferimento a documenti, forse di Borsellino, che possedeva Arnaldo La Barbera e in virtù dei quali la figlia sarebbe stata assunta al Dis. Scattano le perquisizioni degli uomini dell’Arma, che avviano le intercettazioni e, probabilmente, anche pedinamenti. Le attività mettono in allarme Donatella Peruzzi. Così il borsone viene prima spostato a casa dei suoceri e poi si prova a portarlo altrove. A farsene carico è il marito della Peruzzi, uomo dei servizi in carico a Palazzo Chigi, che parte con destinazione Terminillo su un’auto della Presidenza del Consiglio con a bordo la famosa sacca.

Il furto dei documenti dall’auto con la “paletta”

Durante una sosta l’uomo lascia l’auto incustodita. Al ritorno trova un finestrino rotto e del borsone non c’è traccia. La “paletta” però è lì al suo posto. Possibile che un ladruncolo qualsiasi non l’abbia vista o che abbia scelto consapevolmente di forzare proprio un’auto chiaramente delle forze dell’ordine? Difficile, molto. Fatto sta che Peruzzi va in allarme e avvisa il “capo” che si inferocisce. Nel frattempo i carabinieri ascoltano e registrano questa e altre conversazioni, telefoniche e non, dell’ex capo della Polizia e della sua collaboratrice.

Alcune apparentemente compromettenti come quella in cui De Gennaro chiede di informarsi su cosa i magistrati avessero chiesto al pentito Contorno. Poi c’è quella con l’ex pm di Palermo Gioacchino Natoli, probabilmente la più emblematica di tutte. “Quello che mi fa paura è che questi vogliono riscrivere la storia d’Italia senza sapere di che parlano”, sostiene De Gennaro a proposito dell’inchiesta di Caltanissetta. Un’affermazione che ancora una volta richiama a segreti probabilmente destinati a rimanere tali. E che accompagnano il drammatico suicidio di De Gennaro, insieme a una fotografia emblematica. Lo scatto che immortala, una accanto all’altra, un’auto dei carabinieri e una della polizia fuori dal casale dove è stato rinvenuto il corpo.

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