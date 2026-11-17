Esteri

L’intelligence Usa: “Piani Iran per una bomba sporca a Washington”

L'allarme dell'intelligence, cosa succede in America

di Paolo Diacono - 17 Novembre 2026

Il nuovo allarme risponde al nome di bomba sporca. L’intelligence americana teme che gli iraniani starebbero approntando piani per colpire alti funzionari dell’amministrazione Trump. Le informazioni rivelerebbero l’intenzione, da parte di Teheran, di far esplodere una bomba sporca nella capitale americana, a Washington. Lo riporta la Cnn. Un’informazione che fa innalzare la tensione tra America e Iran, in un’area come il Medio Oriente, in cui il clima sta tornado ad arroventarsi.

Cosa hanno scoperto gli americani?

Sette funzionari americani avrebbero scoperto l’intenzione da parte di Teheran di colpire l’America facendo esplodere una bomba sporca nel cuore degli Stati Uniti, a Washington. Va da sé che la notizia ha, da subito, fatto scattare misure di sicurezza che hanno blindato la capitale americana. I piani, per ora, non sembrerebbero oltre le mere intenzioni. Ma ci sarebbero indizi che porterebbero a organizzazioni, per quanto non precisissime, che comunque individuano luoghi e obiettivi specifici nella città dove ha sede la Casa Bianca.

Cos’è una bomba sporca?

Una bomba sporca, convenzionalmente, è un’arma che unisce esplosivo tradizionale a una certa quantità di materiale radioattivo. Non innesca una reazione a catena, come accade per le armi nucleari. Ma punta a spargere radioattività, sottoforma di polveri, in un’area precisa. È, insomma, un’arma che ha un duplice effetto. L’esplosione prima e la contaminazione poi. A cui, poi, si aggiunge una terza conseguenza non meno pesante: la paura e il panico.

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