Politica

Patrimoniale, l’arma a doppio taglio

di Eleonora Manzo - 17 Novembre 2026

C’è un convitato di pietra (e non parliamo del premio Strega, Mari), che puntualmente torna a sedersi al tavolo della politica italiana ogni volta che si avvicina una legge di bilancio o si tenta di cucire un’alleanza elettorale: la tassa patrimoniale.

La minaccia

Negli ultimi giorni il tema ha riacceso la miccia dentro il Campo Largo, trasformando, o meglio, non lasciano quasi più nulla, di quella che doveva essere una piattaforma condivisa in un terreno scivoloso di distinguo, frenate e rilanci. Da una parte l’Alleanza Verdi e Sinistra spinge per un prelievo progressivo sui grandi patrimoni sopra i cinque milioni di euro, promettendo oltre dieci miliardi per sanità e welfare. Dall’alta Elly Schlein rilancia la tassa sui super ricchi, mentre Giuseppe Conte prima frena chiedendo di uscire dalle logiche ideologiche e poi apre a una formula diversa, ‘purché non colpisca il ceto medio’.

In realtà, la spaccatura non attraversa soltanto il centrosinistra, ma tocca un nervo scoperto dell’intero sistema Paese, inclusa l’attuale maggioranza. Il governo Meloni ha costruito gran parte del proprio consenso sulla promessa di non mettere le mani nelle tasche degli italiani, rivendicando il taglio dell’Irpef fino a cinquantacinquemila euro come una difesa concreta del ceto medio e del lavoro.

Exit Tax

Eppure, proprio dentro la manovra economica spunta una exit tax sulle plusvalenze non realizzate per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero con patrimoni rilevanti. Una misura tecnica, certo, pensata per arginare l’elusione, ma che dimostra come anche Palazzo Chigi debba fare i conti con la necessità di presidiare i grandi capitali senza rompere il patto fiscale con il proprio elettorato.

Per capire perché questa parola evochi insieme speranze di giustizia sociale e incubi recessivi, bisogna guardare a chi gioverebbe davvero una patrimoniale se venisse applicata. Sulla carta, i beneficiari diretti sarebbero le casse dello Stato, cronicamente affamate di risorse per finanziare servizi pubblici essenziali, ridurre il debito o alleggerire il carico fiscale su salari e pensioni.

In un’Italia dove la ricchezza privata resta tra le più alte d’Europa a fronte di redditi da lavoro stagnanti, l’idea di spostare il prelievo dalla fatica quotidiana alle grandi rendite accumulate appare, ai suoi sostenitori, come un atto di riequilibrio economico e democratico.

Tuttavia, il fronte di chi la contesta non è composto soltanto dai diretti interessati, ma da una platea ben più vasta di economisti, imprenditori e piccoli risparmiatori. Il primo nodo è di natura pratica: l’esperienza di altri Paesi europei insegna che i grandi patrimoni sono mobili, complessi da valutare e facili da schermare attraverso società o trasferimenti all’estero, con il risultato di incassare molto meno del previsto.

I timori made in Italy

Il secondo timore, tutto italiano, è lo slittamento progressivo della soglia. In un Paese dove una patrimoniale occulta esiste già tra Imu, bolli sui conti e imposte sulle rendite finanziarie, il sospetto diffuso è che si parta annunciando un prelievo per pochi Paperoni e si finisca, per esigenze di cassa, a colpire la casa di famiglia o i risparmi di una vita.

Così la patrimoniale resta sospesa tra slogan e realtà: troppo divisiva per unire davvero l’opposizione, troppo rischiosa per essere sdoganata dalla maggioranza, eppure sempre presente ogni volta che si cerca una scorciatoia per far quadrare i conti senza affrontare il vero nodo strutturale dell’economia italiana, ovvero la crescita.

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