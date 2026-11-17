Politica

Parla Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord: “Con Meloni per dare voce ai territori. Il Pd dimentica le riforme fatte insieme”

di Laura Tecce - 17 Novembre 2026

Laura Castelli ha attraversato tre stagioni di governo, dal Conte I al Conte II fino all’esecutivo Draghi, ricoprendo il ruolo di viceministra dell’Economia. Oggi è vicesindaca di Messina e presidente di Sud chiama Nord, il movimento fondato da Cateno De Luca, che ha ufficializzato il proprio percorso politico nel centrodestra.

«Sono convinta che questo sia il posto giusto per costruire un progetto politico che serve al centrodestra e al Paese. C’è tanta politica inespressa che oggi non trova spazio. Giorgia Meloni ha dimostrato attenzione verso il valore dei territori e dei sindaci: è da lì che vogliamo ripartire». Castelli rivendica così la scelta di campo del movimento.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: raggiungere il 3% alle prossime elezioni politiche e portare sulla scena nazionale una forza costruita sull’esperienza degli amministratori locali, trasformando il radicamento siciliano in una presenza nazionale.

Castelli, qual è il perimetro dell’intesa con il centrodestra? Sud chiama Nord sarà una componente organica della coalizione?

“La nostra storia nasce dai territori, dalla capacità di essere liberi di risolvere i problemi senza farsi condizionare dalle appartenenze politiche. In questi anni abbiamo lavorato per rafforzare le esperienze locali e mettere a sistema ciò che funziona. È proprio questo che, a nostro avviso, manca alla politica: portare nelle istituzioni, in Parlamento e al governo persone che conoscano le conseguenze concrete delle decisioni e sappiano valutare le ricadute di una legge su un territorio. Il primo interlocutore dei cittadini, del resto, è il sindaco: è da lì che bisogna ripartire”.

Come pensate di trasformare una realtà radicata soprattutto in Sicilia in un progetto nazionale?

“Abbiamo lavorato anche fuori dalla Sicilia, partecipando alle elezioni regionali del 2024 e 2025: crediamo che le comunità che condividono un progetto politico debbano essere protagoniste, non semplici spettatrici. Stiamo aggregando realtà civiche che si sono distinte nelle amministrazioni locali e che spesso hanno già scelto di collocarsi nel centrodestra. C’è un equivoco da superare: il civismo non appartiene necessariamente alla sinistra. Noi portiamo consensi nuovi, non siamo la costola di un altro partito. Nel 2022 abbiamo eletto autonomamente due rappresentanti, alla Camera e al Senato, grazie al nostro radicamento territoriale”.

De Luca ha aperto ad esponenti provenienti dal mondo leghista e ha persino evocato una candidatura di Renzo Bossi. Una provocazione? Volete contendere consensi alla Lega?

“Abbiamo semplicemente raccontato una storia: quella di un mondo civico che, soprattutto al Nord, ha avuto per anni una rappresentanza importante. È una storia che richiama anche le origini della Lega, quando il radicamento territoriale era uno dei suoi punti di forza. Una ‘provocazione’ può accendere il dibattito, ma non si tratta di attaccare qualcuno né di sottrarre elettori agli alleati. Il punto è recuperare un mondo di amministratori che oggi non si sente più rappresentato e non disperdere questo patrimonio: deve essere una risorsa per tutta la coalizione”.

Alleati a Roma e avversari in Sicilia, all’opposizione del presidente Schifani. Non è una contraddizione?

“Siamo stati molto trasparenti: abbiamo precisato di voler distinguere i livelli nazionale e regionale. In Sicilia Sud chiama Nord è stata eletta all’opposizione: Cateno De Luca è arrivato secondo, da solo, contro Schifani. Non c’era ragione di modificare quel mandato attraverso un accordo nazionale. Ma non facciamo opposizione per principio: se ci sono provvedimenti utili per i cittadini siamo pronti a collaborare. È accaduto sulla gestione del demanio marittimo con un nostro testo diventato legge e anche sul tema delle risorse idriche, sul quale abbiamo avanzato proposte accolte dalla maggioranza. Quando c’è da lavorare insieme per una soluzione concreta lo facciamo, quando non siamo d’accordo lo diciamo”.

Uno dei vostri cavalli di battaglia è l’autonomia dei territori.

“L’autonomia è diventata una parola sulla quale si combattono battaglie ideologiche, mentre dovrebbe essere affrontata nel merito. Per anni anche esponenti del centrosinistra l’hanno sostenuta: penso a Vincenzo De Luca in Campania, a Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna. Non capisco perché la politica debba impossessarsi di un tema e trasformarlo in una bandiera, anziché cercare soluzioni. Noi, per esempio, vorremmo portare al centro del confronto l’autonomia energetica. I territori che producono energia attraverso il sole, il sottosuolo e le proprie risorse naturali devono poter beneficiare maggiormente di questa ricchezza. Se il tema fosse stato affrontato con maggiore attenzione fin dall’inizio, oggi probabilmente avremmo territori più forti e autonomi”.

Avete definito i Comuni il “bancomat” dello Stato centrale. Ora che dialogate con la maggioranza, che cosa chiedete al governo?

“I vincoli servono, ma devono essere accompagnati dalle risorse necessarie per programmare. Non si può chiedere a un’amministrazione di pianificare il futuro se le disponibilità finanziarie cambiano continuamente. Presenteremo emendamenti alla manovra in questa direzione”.

A proposito di manovra: per il 2027 il governo prevede di ridurre dal 35 al 33% la seconda aliquota Irpef, estendendo lo scaglione fino a 55mila euro. Come giudica questo intervento?

“Condivido la riduzione della pressione fiscale. Mi infastidisce, però, quando i partiti dimenticano, o fingono di dimenticare, da dove nascono le riforme. Il percorso di revisione dell’Irpef è iniziato alla fine del governo Conte, è proseguito con Draghi e continua oggi. Una riforma fiscale si programma su più esercizi e si concorda anche con Bruxelles. Prima si è intervenuti sulle fasce più deboli, ora su quelle successive. Meloni avrebbe potuto interrompere il percorso o destinare diversamente quelle risorse; ha scelto di proseguire. È positivo per il Paese. Ma il Pd non può far finta di non ricordare. Antonio Misiani, allora con me al Mef e oggi responsabile economico dem, conosce bene la genesi di questa riforma. Non si può essere parte di un percorso quando lo si avvia e poi contestarlo quando lo portano avanti altri. Questa non è onestà intellettuale”.

Lei conosce bene la genesi della flat tax al 15% per le partite Iva. Che cosa pensa dell’estensione progressiva della soglia del regime forfettario, passata da 65mila a 85mila euro e ora destinata, con la manovra 2027, a raggiungere i 100mila?

“Condivido il principio di una riduzione progressiva della pressione fiscale, purché sia costruita con serietà e risorse adeguate. Le riforme non si fanno per slogan: occorre guardare alla loro sostenibilità e alla capacità di produrre risultati. È questo il metodo che dovrebbe guidare ogni intervento fiscale”.

De Luca ha raccontato di una seduta spiritica bipartisan dalla quale sarebbe emersa persino la data delle prossime elezioni, il 9 e 10 maggio. Lei partecipa a queste “sedute”?

Mi fa sorridere che tutti si siano concentrati sulla seduta spiritica: è un modo per creare suspense e comunicazione. Il problema vero è che il centrosinistra fatica a presentare programmi e proposte alternative. Un Parlamento senza un’opposizione capace di confrontarsi nel merito non cresce. Durante il governo Draghi, Fratelli d’Italia sottopose proposte intelligenti che furono condivise e approvate perché utili al Paese. La politica non è farsi la guerra sui giornali, ma contribuire a migliorare le decisioni. È anche una delle ragioni per cui ho condiviso la scelta di De Luca di guardare al centrodestra. Bisogna superare le ideologie e tornare ad ascoltare i cittadini, soprattutto i giovani, che hanno voglia di partecipare e che devono essere ascoltati”.