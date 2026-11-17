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Perché è così importante il nuovo record di Voyager 1?

Il primato della sonda Nasa: ha percorso un giorno luce svelandoci i misteri dello Spazio

di Martino Tursi - 17 Novembre 2026

La sonda Voyager 1 della Nasa sta per scrivere un nuovo, entusiasmante, capitolo delle esplorazioni spaziali. In viaggio dal 1977, dotata del computer più longevo (in buono, anzi ottimo stato di funzionamento) che si conosca, potrà tagliare già domani l’ambizioso traguardo di aver percorso una distanza pari a quella “coperta” dalla luce in un giorno intero. Si tratta di 16 miliardi di miglia, quasi 26 miliardi di chilometri. Quando, viaggiando alla velocità di 38mila miglia orarie (ben 61mila chilometri l’ora) raggiungerà il primato di essere l’oggetto prodotto dall’essere umano a orbitare nel punto più distante dalla Terra.

Il nuovo record di Voyager 1

La lunga storia di Voyager 1 continua. All’insegna dei record e dei primati. Fu lanciata in orbita il 5 settembre del 1977, quarantanove anni fa. Non era sola. Era, infatti, in “compagnia” della nave gemella, Voyager 2. Che dovrà aspettare altri nove anni, non prima del 2035, prima di brindare al record che si accinge a infrangere la sorella. Le due sonde, infatti, hanno percorso strade diverse ma accomunate dalla voglia e dalla curiosità di esplorare il sistema solare. E spingersi sempre un po’ più in là.

Superare l’eliosfera

Nel 2012, Voyager 1 ha superato la barriera dell’eliosfera, lanciandosi nello spazio aperto. Da lì ha continuato a mandare dati, informazioni. Ha proseguito nella sua opera di scoperta. Ci ha consentito scoperte fondamentali come quelle legate ai raggi cosmici galattici a bassa energia. Per la fisica dei raggi cosmici a bassa energia, un vero e proprio “Santo Graal”. Il viaggio della sonda continua. E i record non sono fatti che per essere infranti.

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