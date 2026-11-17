Politica

‘O Sistema che aveva inghiottito la sanità in Regione Campania

Il commento del professor Pasquale Perrone Filardi, ordinario di Cardiologia alla Federico II di Napoli, responsabile della Consulta Sanità di Forza Italia in Campania e figura di punta delle mosse del centrodestra per il post-Manfredi nel capoluogo campano

di Angelo Vitale - 17 Novembre 2026

Una gravissima ipocrisia politica ha paralizzato la guida della sanità della Regione Campania. Per quasi un anno dall’insediamento, il presidente Roberto Fico si è tenuto in casa il sistema di potere Soresa ereditato dal suo predecessore Vincenzo De Luca, arrendendosi soltanto davanti alla realtà raccontata dal blitz della Dda di Napoli. La sua replica ufficiale dopo l’arresto di Tommaso Casillo, tentava la fuga dall’evidenza politica: «Procediamo a un incisivo cambiamento della governance, i cui assetti sono stati definiti nel 2022. La nostra volontà è imprimere una discontinuità netta».

‘O Sistema che aveva inghiottito la sanità in Regione Campania

Una dichiarazione tardiva che suona come una resa, mentre l’opposizione gli contesta di aver accettato in dote pacchetti di voti, liste e il sospetto di firme elettorali garantite dal medesimo apparato pur di vincere le elezioni. L’ordinanza di custodia cautelare ha disvelato una rete corruttiva a geometria variabile.

Una struttura capace di allargarsi ai rifiuti (gara da 29,6 milioni a Somma Vesuviana, con la mazzetta da 20.000 euro consegnata a Casillo il 15 dicembre 2025 in un pacco regalo di Natale) e al nepotismo concorsuale (con il giubbotto Moncler da 1.500 euro regalato a Casillo il 30 marzo 2024 per soffiare le domande dell’orale a Casoria). Ma è sulla sanità che il “metodo” aveva trovato il suo epicentro economico.

Il cuore dell’inchiesta batteva dentro Soresa, la centrale d’acquisti regionale. In un capo dell’ordinanza, i pm Woodcock e Colonna Romano ricostruiscono la maxi-gara da 23,8 milioni di euro per il noleggio di barelle ospedaliere. Per favorire una consorziata della ditta Langella Mario infiltrata a dire dei magistrati dal clan Veneruso di Volla, l’Asl Napoli 3 Sud ritirava il 15 giugno 2023 un bando diretto definendo fittiziamente «non congrue» le offerte per passare la palla a Soresa. Qui Casillo nominava a capo della commissione il fidato Virgilio Barbati.

Le intercettazioni

L’intercettazione del 10 settembre 2025 cattura Marco Langella mentre ricorda al padre Mario l’accordo sulle mazzette: «Non ti scordare che teniamo sempre il fatto di quelle due cose là… che sono cento… ti sei scordato delle barelle? Altri cinquanta a lotto». La concorsopoli sanitaria si intrecciava poi con la Parentopoli.

L’asse tra Casillo e il dg dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, trasformava le aziende in un mercatino privato: il 21 aprile 2023 Soresa pubblicava il bando appalti e il genero di Russo, Alfredo Annunziata, arrivava terzo. Il 24 aprile Casillo rassicurava Russo che nel CdA del 7 luglio avrebbe disposto lo scorrimento della graduatoria, programmando l’assunzione al 18 settembre 2023 per attendere il rientro dal viaggio di nozze con Annalisa Russo.

In cambio, il 16 giugno 2023 Russo riceveva in dono una borsa Louis Vuitton da 900 euro per la figlia Annalisa, poi vincitrice del concorso da farmacista in Soresa. Un sistema capace di rompere i confini provinciali. L’ordinanza documenta infatti la “tracimazione” del raggio d’influenza da Napoli a Caserta. Per la Procura Giuseppe Russo non limitava la sua regia all’area vesuviana, ma spendeva il proprio peso politico per estendere il monopolio della ditta Langella nello smaltimento dei rifiuti sanitari ed epidemiologici presso la sanità privata convenzionata casertana, imponendo l’azienda del clan al Pineta Grande Hospital Pinetamare di Castel Volturno, a Villa dei Fiori ad Acerra e al Betania di Ponticelli.

Un quadro desolante sul quale L’identità ha chiesto il commento del professor Pasquale Perrone Filardi, ordinario di Cardiologia alla Federico II di Napoli, responsabile della Consulta Sanità di Forza Italia in Campania e figura di punta delle mosse del centrodestra per il post-Manfredi nel capoluogo campano.

L’ordinanza Soresa svela un sistema di potere sulla sanità campana. Qual è la ricetta di Forza Italia per scardinare questo monopolio senza bloccare le forniture nei reparti?

“La chiave si chiama trasparenza. Il centrodestra ha chiesto il commissariamento dell’Asl Napoli 3 Sud e Fico ha annunciato il commissario. Ora la Regione risponda di come vengono controllati gli acquisti. Asl e ospedali definiscano i fabbisogni con i reparti, Soresa gestisca le gare e un organismo indipendente verifichi prezzi, proroghe e consegne con esiti pubblici. Per la continuità delle cure, si fissi un calendario delle forniture essenziali e delle gare in scadenza, applicando il nuovo sistema al rinnovo dei contratti”.

Come si fa a chiedere ai giovani medici ed operatori di restare nelle strutture pubbliche campane quando la percezione è che le carriere si decidano nei corridoi di Soresa e delle Asl?

“Mi chiedo pure come si faccia a chiedere ai cittadini di avere fiducia in un sistema pubblico che mostra vicende come quelle di cui si parla in questi giorni. La speculazione ai danni della salute dei cittadini è odiosa, la Regione deve garantire a chi sceglie la sanità pubblica che la sua carriera dipenderà dal lavoro che fa e dalle competenze che acquisisce. Per concorsi e incarichi servono criteri pubblicati in anticipo, commissioni con componenti esterni e decisioni motivate, accessibili ai candidati. I direttori generali rispondano dei tempi delle selezioni e della copertura degli organici. Quando si passa il tempo a coprire i buchi in organico, ne resta poco per la formazione. Ai giovani medici e agli operatori dobbiamo dare turni sostenibili e una prospettiva di crescita”.