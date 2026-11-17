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Mongolia, si dimette il presidente Khurelsukh. Lascia tra accuse di corruzione e minacce di impeachment

Il capo dello Stato annuncia l'addio dopo settimane di tensioni politiche e accuse legate a un grande progetto ferroviario

di Ernesto Ferrante - 17 Novembre 2026

Nuova scossa politica in Mongolia. Il presidente Ukhnaa Khurelsukh ha annunciato le proprie dimissioni, aprendo una fase di forte incertezza istituzionale in un Paese già attraversato da tensioni interne e polemiche sulla corruzione. La decisione arriva dopo le accuse di aver tratto benefici economici da un importante progetto ferroviario statale e dopo le pressioni dell’opposizione, che aveva minacciato una procedura di impeachment nei suoi confronti. Durante una conferenza stampa a Ulan Bator, Khurelsukh ha respinto con forza ogni contestazione, sostenendo di essere stato vittima di una campagna diffamatoria. “Sono stato accusato ingiustamente e diffamato”, ha dichiarato, spiegando di aver scelto di lasciare l’incarico per “riabilitare il proprio buon nome”.

Le accuse sul progetto ferroviario

Al centro della vicenda vi sono le contestazioni relative alla ferrovia Tavantolgoi-Gashuunsukhait, una delle opere infrastrutturali più rilevanti per l’economia mongola, fondamentale per il trasporto delle risorse minerarie verso il confine con la Cina. Secondo le accuse, il presidente avrebbe favorito l’assegnazione del progetto senza una gara competitiva, ricevendo in cambio vantaggi economici. Khurelsukh ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento illecito e si è detto disponibile a collaborare con eventuali indagini. Le contestazioni sono emerse inizialmente all’interno dello stesso fronte politico legato al Partito Popolare Mongolo, per poi essere rilanciate dall’opposizione, che ha chiesto formalmente le sue dimissioni.

Una crisi che riflette le fragilità della politica mongola

L’uscita di scena del presidente si inserisce in un contesto di crescente instabilità. Negli ultimi mesi la Mongolia ha assistito a un rapido turnover ai vertici del governo, con diversi cambi di primo ministro e un clima politico segnato da scontri tra fazioni e da un diffuso malcontento dell’opinione pubblica per i casi di corruzione e le difficoltà economiche. Eletto nel 2021 sull’onda del successo del Partito Popolare Mongolo, Khurelsukh era considerato una delle figure più influenti del panorama politico nazionale. La sua decisione di lasciare la presidenza rappresenta quindi un passaggio cruciale per il Paese asiatico, stretto tra le influenze dei vicini giganti Russia e Cina e impegnato a preservare la propria stabilità interna.

Cosa accade adesso

Le dimissioni dovranno essere formalmente accettate dal Parlamento mongolo, il Grande Hural di Stato. Una volta completato l’iter istituzionale, il Paese dovrà avviare il processo previsto dalla Costituzione per garantire la continuità della guida dello Stato e arrivare alla scelta del nuovo presidente. Con il suo passo indietro, Khurelsukh tenta di difendere la propria reputazione e di sottrarsi a una battaglia politica sempre più aspra. Resta ora da capire se le indagini e il confronto parlamentare riusciranno a fare luce sulle accuse che hanno portato alla caduta di uno degli uomini più potenti della Mongolia.

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