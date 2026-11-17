Editoriale

Venerdì Landini scende in piazza ma soprattutto in campo

Non solo uno stop dei lavoratori di tutti i comparti pubblici e privati, ma una vera e propria protesta di piazza con tanto di cortei e manifestazioni in 100 città italiane. E, ovviamente, gli immancabili comizi. Su tutti, quello del segretario generale previsto a Roma

di Giuseppe Ariola - 17 Novembre 2026

Cavalcare il malcontento, incentivare il dissenso e, soprattutto, prendersi la scena. Sono queste le tre direttrici principali dell’ormai consolidata strategia del leader della Cgil Maurizio Landini. Un piano più vicino a quello di un partito che alla mission di un sindacato. Almeno rispetto a come siamo abituati a intendere il tradizionale ruolo delle organizzazioni dei lavoratori. E che la Cgil abbia storicamente come naturale interlocutore la sinistra non deve ingannare. L’obiettivo non sembra più essere la ricerca di una ben determinata sponda politica per dare forza alle proprie istanze, ma quello di imporsi sui partiti stessi. Soprattutto sul loro bacino elettorale. Tanto è vero che, mentre nel campo largo un po’ si litiga e un po’ si tratta per cercare una mediazione e punti di contatto sui dossier più divisivi, Landini va invece per la sua strada.

La fuga in avanti

Accelera, detta i tempi e prova a imporre l’agenda politica insinuandosi nelle contrapposizioni tra partiti – almeno sulla carta – alleati. Una sorta di divide et impera rispetto al quale il numero uno della Cgil ha gioco decisamente facile viste le divisioni e la totale mancanza di unità che spadroneggiano nel centrosinistra. Sia per quanto riguarda il ristretto blocco progressista tra Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra che il più ampio campo il cui perimetro è allargato alle forze centriste, civiche e moderate. I segnali di questo tentativo di scalata che dal sindacato lo vedrebbe proiettato direttamente in pole position sulla scena politica sono chiari, inequivocabili. L’unità del fronte sindacale che, seppur con alti e bassi, ha rappresentato per decenni una convergenza strategica tra le principali organizzazioni dei lavoratori per negoziare con gli interlocutori datoriali e quelli istituzionali, è diventato ormai un miraggio.

La Cgil va per conto suo

La Cgil di Landini si è via via sfilata dall’intesa non scritta e dalla comunione d’intenti con le altre forze sindacali e avanza per conto proprio. Senza accordi, senza possibilità di compromessi. Anche l’assenza al vertice sulla Manovra dello scorso venerdì a Palazzo Chigi può essere inquadrata in questa strategia. Così come le durissime critiche alla legge di bilancio predisposta dal governo. Al punto che Cisl e Uil, secondo le quali si è di fronte a un provvedimento migliorabile ma comunque con diverse note positive, non hanno potuto che bollare le parole di Landini sulle “mancette elettorali” come opinioni personali e non condivisibili. La conclusione è che, mentre gli altri si siedono al tavolo con il governo, trattano, dicono la propria e chiedono correzioni alla manovra, Landini è già ben lontano e proiettato altrove.

Lo sciopero generale di venerdì 20

Sfruttando la leva dello sciopero generale – divenuta stantia per quanto è stata abusata ultimamente – ha indetto una mobilitazione della Cgil per venerdì prossimo. Non solo uno stop dei lavoratori di tutti i comparti pubblici e privati, ma una vera e propria protesta di piazza con tanto di cortei e manifestazioni in 100 città italiane. E, ovviamente, gli immancabili comizi. Su tutti, quello del segretario generale previsto a Roma. L’invito a partecipare a questa giornata di mobilitazione è stato esteso anche a giovani e studenti, giusto per sfruttare l’onda lunga delle recenti manifestazioni nelle quali giovanissimi e addirittura minori sono stati tristemente protagonisti di devastazioni e saccheggi. Ufficialmente si vuole raccogliere il disagio sociale di quanti fanno fatica a districarsi con il carovita a fronte di salari non sempre adeguati, con un welfare certamente da potenziare e con le ataviche problematiche relative a scuola, istruzione e pensioni.

Le elezioni nel mirino

In realtà, a ridosso delle elezioni, Landini ha iniziato a ritagliarsi una nuova e ulteriore centralità sulla scena pubblica per irrompere nel dibattito politico, scalzando chi, come Elly Schlein e Giuseppe Conte, sono concentrati a contendersi la leadership della coalizione che sfiderà alle urne quella guidata da Giorgia Meloni. Il messaggio che si vuole lanciare con questo sciopero generale – che poi tanto generale non è, visto che gli altri principali sindacati non aderiranno – è chiaro: “Il 20 novembre l’Italia si ferma” per una mobilitazione che vedrà in piazza Maurizio Landini. Basta spulciare tra le pagine del sito internet della Cgil per imbattersi in simili proclami in nome di lavoro, diritti, giustizia sociale e futuro del Paese, si legge.

L’ambizione politica di Landini

Insomma, tutto e niente. Solamente una convocazione, puntualmente di venerdì così da aumentare l’appeal favorendo l’ennesimo week end lungo, per protestare contro tutto quello che non va. Esclusivamente la tipica litania contro il governo tesa a sfruttare un dissenso da convertire in consenso per sé. Uno sciopero dal sapore politico con il quale si vuole scavalcare anche l’opposizione, alle prese con non pochi psicodrammi. Il momento migliore per entrare a gamba tesa nelle difficoltà del centrodestra, chiamato a far quadrare i conti di una manovra sulla quale incombono i costi della crisi energetica, e quelle di un centrosinistra alla disperata ricerca di un’identità. È il primo vero passo di Landini dal sindacato alla politica, con l’ambizione di vedersi proiettato molto in alto. Il campo largo è avvisato.

Leggi tutte le notizie di Politica