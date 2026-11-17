Torino

Italia-Francia, esercitazione di protezione civile al Frejus

di Redazione - 17 Novembre 2026

Nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2026 si è svolta un’esercitazione binazionale di protezione civile, coordinata congiuntamente dalla Prefettura di Torino e dalla Prefettura della Savoia, finalizzata a verificare l’efficacia delle procedure previste dal Piano di Soccorso Binazionale del Traforo autostradale del Frejus.

Lo scenario ha simulato, all’interno della seconda canna del traforo, in direzione Italia-Francia, la collisione tra un veicolo leggero e un mezzo pesante adibito al trasporto di materiale plastico. A seguito dell’impatto, il carico del mezzo pesante ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento coordinato delle autorità e dei servizi di soccorso italiani e francesi.

Per la parte italiana hanno preso parte all’esercitazione l’ente gestore GEIE-GEF, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, la Questura di Torino, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, con i rispettivi reparti territoriali di Susa e Bardonecchia, la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria, la Polizia di Frontiera di Bardonecchia, la Polizia Locale di Bardonecchia e il Servizio di emergenza sanitaria 118.

Per la parte francese ha partecipato la Prefettura della Savoia, con sede a Chambéry, unitamente ai competenti servizi di soccorso.

L’esercitazione ha consentito di verificare le procedure di allertamento, comunicazione e coordinamento operativo previste dal Piano, confermando l’elevato livello di collaborazione e integrazione raggiunto tra le autorità e i servizi di soccorso dei due Paesi.

L’attività ha inoltre evidenziato la solidità della cooperazione transfrontaliera sviluppata e consolidata nel corso degli anni tra la Prefettura di Torino e la Prefettura della Savoia, quale elemento essenziale per garantire una risposta tempestiva, coordinata ed efficace in caso di emergenze all’interno del Traforo autostradale del Frejus.

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