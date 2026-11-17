Dossier Ai

Fuori i cinesi: il reshoring digitale dell’Occidente

Supply chain, chip e Ipo: così l'Occidente blinda le catene del valore Ai

di Maria Graziosi - 17 Novembre 2026

Si chiama reshoring, ci viviamo dentro. Il termine, tradotto dall’economichese, è la chiave per capire quello che sta succedendo oggi a tutti i livelli. È la fine della globalizzazione, è il contrario delle delocalizzazioni che hanno caratterizzato il modello di business di tante, troppe, imprese su scala mondiale. E la filiera digitale, quella più delicata e strategica, è stata tra le primissime a subire il processo. Di ritorno a casa.

Reshoring e digitale

È un processo, quello del reshoring, che dura da un bel po’. E su cui repubblicani e democratici, negli Stati Uniti, hanno conservato la stessa identica posizione seppur coltivando, per ovvie ragioni, una retorica e una comunicazione politica differente. Si è partiti all’epoca del primo mandato di Trump, si arriva oggi che il suo secondo, caratterizzato da dazi e tariffe, ha superato la metà. In mezzo la presidenza di Joe Biden. Che, con il programma teoricamente indirizzato a contrastare l’inflazione in Patria e a sostenere la transizione green e digitale, ha fatto sostanzialmente saltare il grande investimento che Intel avrebbe voluto portare in Europa per la produzione di chip.

La blindatura della supply chain

Ora, proprio a proposito di chip, il caso Nvidia tiene banco. E giustifica un’ulteriore blindatura di supply chain e catene del valore. Con l’obiettivo dichiarato, da parte degli Stati Uniti, di tenere fuori la Cina dalla corsa. E proprio in queste ore la cosiddetta Pax silica ha registrato un ulteriore capitolo con la sottoscrizione della dichiarazione di San Francisco. Con cui Washington e sei alleati, tra cui Giappone, Australia, Israele e Regno Unito, hanno deciso di redigere un elenco congiunto di tecnologie e giunti delle catene del valore che necessitano di maggiore protezione rispetto alla Cina. I Paesi europei, con la Ue in testa, firmeranno tra qualche giorno. Non solo modelli di semiconduttori, ma pure l’analisi delle supply chain entra di diritto tra i temi centrali.

Lo scenario

A Pechino sanno di avere un vantaggio. Ed è sulle terre rare. Leggere le liste delle aziende europee sanzionate, che spesso sono di piccole dimensioni, restituisce l’importanza della tutela dell’intera supply chain. Bloccare una pmi può drenare i rifornimenti di materiali critici, bloccando intere catene del valore. Più che un pericolo, dunque, diventa una necessità rafforzare ogni ganglio della filiera digitale. Che rimane abbastanza delicata e complessa. Il Financial Times ha affermato che Jensen Huang sarebbe pronto a un clamoroso ritorno alla guida dell’azienda da cui si è dimesso prima che il Cda lo defenestrasse a causa delle sue avventure galanti con la (presunta) spia cinese.

L’Ipo di Anthropic

Dei tradimenti del Ceo alla moglie, in realtà, interessa poco: il nodo è e rimane l’eventuale cessione di chip di ultima generazione ad entità legate a Pechino. Solo che la grande paura è legata al futuro dell’azienda. La successione, in casa Nvidia, non è mai stata tratteggiata. L’azienda, senza una guida, rischia di andare a sbattere. E, con essa, gran parte dei progetti digitali. E poi c’è l’Ipo di Anthropic che da qui a qualche giorno animerà, eccome, il dibattito economico, politico e finanziario globale. La società cara a Dario Amodei si presenta all’appuntamento della quotazione in Borsa.A cui non potranno partecipare investitori cinesi né di Hong Kong. Fatto già visto all’epoca della quotazione di SpaceX.

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