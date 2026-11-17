Esteri

L’ombra di una nuova Yalta: a Shenzhen i tre imperi ridisegnano il pianeta

di Giovanni Mauro - 17 Novembre 2026

Mentre la diplomazia internazionale fissa al 19 novembre il vertice trilaterale tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, lo spettro di un mondo frammentato in sfere d’influenza torna a materializzarsi. E per l’Europa, relegata ai margini, suona un campanello d’allarme assordante.

C’è voluta la cornice avveniristica di Shenzhen, tempio della modernità tecnologica cinese e vetrina della potenza del Dragone, per materializzare ciò che la Realpolitik globale minacciava da anni: il tavolo dei tre imperi. L’annuncio ufficiale, giunto in queste ore dal Ministero degli Esteri di Pechino, della conferma del vertice trilaterale che vedrà seduti fianco a fianco Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin a margine del forum APEC, va ben oltre la cronaca diplomatica. È il battesimo formale di una mutazione genetica dell’ordine internazionale.

La verità che questo vertice sbatte in faccia al mondo – e in particolare a un’Europa distratta e subalterna – è che l’era del multilateralismo liberale e delle regole globali condivise è definitivamente archiviata. Al suo posto prende forma, con la forza brutale dei fatti, la tripartizione del mondo. Un direttorio planetario in cui Stati Uniti, Cina e Russia si riconoscono reciprocamente come uniche potenze sistemiche legittimate a trattare dei destini globali, spartendosi spazi geopolitici, mercati e zone di sicurezza.

La geometria variabile del potere

Guardando all’agenda – o meglio, ai perimetri volutamente tracciati e recintati di questo incontro – saltano agli occhi le grandi assenze. L’Ucraina, ad esempio, resta formalmente fuori dai tavoli ufficiali di Shenzhen, confermando la linea di una trattativa condotta sopra la testa degli europei. Si parla, dicono i dossier di Washington e Pechino, di stabilità strategica, di disarmo nucleare e delle pericolose incandescenze in Medio Oriente, con la crisi iraniana sullo sfondo. Ma il vero tema sul tavolo, non scritto ma onnipresente, è il riconoscimento dello status quo: l’accettazione tacita di un condominio globale a tre.

Per Vladimir Putin, il vertice rappresenta il coronamento di una strategia di riabilitazione geopolitica totale: sedere alla pari con la superpotenza americana e con l’alleato-socio di Pechino sancisce il fallimento della strategia dei blocchi contrapposti e delle sanzioni occidentali, restituendo a Mosca il rango di pilastro eurasiatico. Per Donald Trump, tornato alla Casa Bianca con il suo pragmatismo spregiudicato e transazionale, il trilaterale è lo strumento per “tagliare i rami secchi”, contenere i costi imperiali e concentrare il duello americano sul vero, unico contendente sistemico: la Cina. E per Xi Jinping, ospite e regista dell’evento, l’Apec di Shenzhen diventa la consacrazione di una leadership globale che si propone non più come alternativa di sistema, ma come co-amministratore del pianeta.

Il risveglio amaro dell’Europa

È qui che si consuma il dramma strategico dell’Unione Europea. Stritolata tra la morsa tecnologica ed economica di Washington e Pechino e la pressione militare ed energetica di Mosca, l’Europa si ritrova oggi spogliata di ogni autonomia decisionale. Per decenni ci siamo cullati nell’illusione che il diritto internazionale potesse sostituirsi alla forza dei rapporti di potenza, scoprendo troppo tardi di essere diventati una colonia geopolitica, un oggetto di contrattazione anziché un soggetto negoziatore.

La tripartizione del mondo che prende corpo a Shenzhen assomiglia pericolosamente a una nuova Yalta, cinica e spregiudicata. Non ci sono ideologie universali a guidarla, ma cinismo nazionale, controllo delle filiere critiche, intelligenza artificiale e deterrenza atomica.

Se l’Occidente euro-atlantico non ritrova d’urgenza il coraggio di una politica di potenza e di un’autentica sovranità continentale, il rischio è che il vertice non segni soltanto una data storica, ma l’atto di compiuta emarginazione della nostra civiltà. A Shenzhen i grandi decidono il futuro. Agli altri, non resta che subire la geografia.

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