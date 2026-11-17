Esteri

Per il guasto di un singolo, sono stati troppi i danni di tutti

di Ernesto Ferrante - 17 Novembre 2026

Per oltre ventiquattro ore il mondo ha sperimentato una forma di vulnerabilità che fino a pochi anni fa apparteneva soprattutto alle simulazioni strategiche. Il blackout che dal 12 novembre ha colpito Outlook, Teams, Copilot e una parte rilevante dell’ecosistema Microsoft 365 è stato un test involontario della dipendenza digitale globale. Quando il 14 novembre il colosso di Redmond ha annunciato il completo ripristino dei servizi, dopo uno dei più lunghi disservizi della sua storia recente, governi, aziende, tribunali, ospedali, operatori finanziari e milioni di lavoratori avevano già sperimentato gli effetti concreti dell’interruzione di una singola infrastruttura tecnologica globale.

La portata dell’evento è stata sintetizzata da Gergely Orosz, ex ingegnere di Skype e Uber e autore della newsletter “The Pragmatic Engineer”, che alla BBC ha definito l’episodio probabilmente come l’interruzione di posta elettronica aziendale più dirompente mai registrata, aggiungendo di non ricordare un precedente che avesse richiesto così tanto tempo per tornare alla normalità.

Le fragilità del modello occidentale

Sotto la lente di ingrandimento è finito il modello tecnologico che il mondo occidentale ha costruito negli ultimi vent’anni. La rivoluzione del cloud ha garantito efficienza, riduzione dei costi e innovazione accelerata. Ma ha anche prodotto una concentrazione senza precedenti. Oggi una quota enorme delle comunicazioni professionali, della collaborazione aziendale, della gestione documentale e dei servizi digitali pubblici poggia sulle infrastrutture di un numero estremamente limitato di operatori, come Microsoft, Amazon, Google e pochi altri. Quando uno di questi nodi si ferma, le conseguenze si propagano in modo quasi immediato lungo l’intera catena del valore.

La “paralisi” prolungata del gigante ha mostrato che il problema non è soltanto la perdita temporanea di una casella email o di una piattaforma di videoconferenza. È l’arresto simultaneo di procedure amministrative, flussi documentali, servizi sanitari, sistemi giudiziari e processi economici. Nel Regno Unito alcuni ospedali sono tornati alla carta, in Australia sono stati colpiti uffici governativi e agenzie strategiche, mentre istituzioni finanziarie e imprese in Asia hanno dovuto ricorrere a procedure alternative.

La via cinese

In Europa il tema viene spesso affrontato sotto l’etichetta della “sovranità digitale”. Altrove, invece, il concetto è ormai da anni al centro di precise strategie nazionali. La Cina rappresenta il caso più avanzato. Pechino considera da tempo la dipendenza tecnologica da fornitori stranieri un rischio strategico. La leadership cinese ha costruito un ecosistema caratterizzato da cloud provider nazionali, piattaforme locali e severe regole sulla localizzazione dei dati. L’obiettivo primario è la riduzione della vulnerabilità nazionale rispetto a infrastrutture che potrebbero sfuggire al controllo dello Stato. Le stesse normative cinesi sul trasferimento transfrontaliero dei dati e sulla sovranità digitale riflettono questa impostazione.

La soluzione russa

La Russia ha intrapreso una strada che va nella stessa direzione. Dopo l’inizio dell’operazione militare speciale in Ucraina e il conseguente irrigidimento delle sanzioni occidentali, Mosca ha accelerato i programmi di sostituzione delle tecnologie straniere con piattaforme domestiche. La strategia comprende sistemi operativi nazionali, software sviluppati in patria, infrastrutture cloud locali e il progetto del cosiddetto “internet sovrano”. Il Cremlino ritiene che la dipendenza da tecnologie occidentali rappresenti una vulnerabilità critica sul piano della sicurezza nazionale. Non tutto sta funzionando, perché continua a incontrare forti difficoltà soprattutto nel settore dei semiconduttori e dell’hardware avanzato. Tra l’altro la qualità delle alternative domestiche non sempre è comparabile a quella dei leader globali. Tuttavia il principio guida di ridurre al minimo i punti di dipendenza esterna, rimane invariato. Paradossalmente, episodi come il blackout di Microsoft finiscono per rafforzare le argomentazioni di chi sostiene tali strategie.

Naturalmente sarebbe un errore concludere che il modello cinese o quello russo rappresentino la soluzione ideale. Entrambi comportano costi elevati, minore interoperabilità e, soprattutto, significativi problemi sul piano delle libertà digitali e della concorrenza. Ma il fatto che due potenze rivali degli Stati Uniti abbiano investito per anni nella resilienza delle proprie infrastrutture nazionali rivela una consapevolezza che in Occidente fatica ancora a tradursi in politiche concrete.

Diversificare per preservare la sicurezza nazionale

La vera lezione del blackout è che l’intero sistema globale è diventato troppo dipendente dal corretto funzionamento di pochi attori privati. Perfino la stessa Microsoft parla apertamente di resilienza, prosecuzione operativa e sovranità digitale come pilastri della battaglia futura. Il dibattito non riguarda più soltanto la protezione dei dati, ma la capacità di mantenere operativi servizi essenziali durante crisi tecniche, cyberattacchi o interruzioni infrastrutturali. Il punto non è abbandonare i grandi provider globali. Sarebbe irrealistico. Si deve però evitare che il guasto di un singolo operatore possa bloccare interi ecosistemi economici e istituzionali. Ridondanza, diversificazione dei fornitori, piani di continuità operativa e capacità di funzionamento offline sono investimenti strategici, non costi accessori. Nell’attuale fase, la continuità dei servizi informatici è una questione di sicurezza nazionale.