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Notte di guerra: Mosca rivendica l’abbattimento di 1.441 droni, colpiti il ponte di Kerch e Kiev

In Crimea due morti e nuovi danni. Raid russi sulla capitale ucraina

di Mauro Trieste - 17 Novembre 2026

La guerra tra Russia e Ucraina continua a colpire obiettivi strategici e infrastrutture civili su entrambi i fronti. Il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver intercettato e distrutto durante la notte 1.441 droni ucraini ad ala fissa, in quella che Mosca descrive come una delle più imponenti offensive aeree dall’inizio del conflitto. “In corso della scorsa notte le forze di difesa aerea in servizio hanno distrutto 1.441 droni ucraini ad ala fissa”, ha riferito il dicastero su Telegram. Secondo la ricostruzione russa, gli attacchi hanno interessato oltre venti regioni del Paese, con particolare intensità nelle aree di Mosca, Belgorod e della Crimea occupata.

Nuovo attacco al ponte di Kerch

Le autorità della Crimea hanno denunciato un nuovo attacco contro il ponte di Kerch, infrastruttura strategica e collegamento diretto con il territorio della Federazione. Il governatore locale Sergei Aksyonov ha riferito che due persone sono rimaste uccise a causa dei raid ucraini. Nel frattempo, il ministero dei Trasporti russo ha annunciato la sospensione del traffico ferroviario e veicolare sul ponte. Sui canali Telegram ucraini sono stati diffusi video che mostrerebbero ampie sezioni della struttura crollate in mare, immagini che alimentano la battaglia delle informazioni che accompagna ormai ogni fase del conflitto.

Nel mirino anche un impianto di raffinazione

Un incendio in un importante complesso di raffinazione petrolifera e petrolchimico nella Repubblica della Baschiria, in Russia, si è sviluppato dopo un attacco di droni nella regione. I canali Telegram di monitoraggio ucraini Exilenova+ e Supernova+ hanno segnalato che il complesso Gazprom Neftekhim Salavat nella città di Salavat è stato centrato nella notte.

Kiev sotto i bombardamenti

Anche la capitale ucraina ha subito pesanti conseguenze dagli attacchi notturni russi. L’amministrazione cittadina ha comunicato che le infrastrutture di superficie della metropolitana hanno riportato danni, costringendo alla sospensione temporanea del servizio su una parte della linea verde. “La circolazione dei treni della metropolitana sulla linea ‘verde’ tra le stazioni ‘Osokorky’ e ‘Chervony Khutir’ è stata temporaneamente sospesa”, ha reso noto il Comune di Kiev.

Chiusi due ponti nella capitale

L’offensiva russa ha colpito anche la rete stradale della capitale. Le autorità municipali hanno annunciato la chiusura di due dei principali ponti cittadini dopo i danni subiti durante gli attacchi. “Il ponte sud è stato danneggiato. Il traffico sul ponte è stato interrotto”, hanno scritto le autorità locali sui social. Poco dopo è arrivata la conferma dei danni anche al ponte nord, con la conseguente sospensione della circolazione in entrambe le direzioni.

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