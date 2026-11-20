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Sale Maldon, cosa c’è davvero nei cristalli britannici famosi in tutto il mondo?

Il segreto della Germania dietro i fiocchi di sale marino legati all'Essex

di Gianluca Pascutti - 20 Novembre 2026

I celebri cristalli del sale Maldon nascondono un retroscena che ha sorpreso appassionati di cucina e consumatori. Il prodotto simbolo della tradizione gastronomica britannica non nasce infatti soltanto dall’acqua dell’estuario del fiume Blackwater, nell’Essex. Nella lavorazione però viene impiegato anche salgemma estratto in Germania, un dettaglio che apre un dibattito sulla trasparenza del marchio.

La scoperta sui carichi di salgemma

L’attenzione sul ciclo produttivo è nata dopo alcune segnalazioni legate allo stabilimento di Goldhanger, nell’Essex. Alcuni osservatori hanno notato l’arrivo frequente di sacchi di sale provenienti dal colosso minerario tedesco K+S. Si tratta di materia prima estratta da giacimenti sotterranei e trasportata fino alla costa inglese per essere integrata nel processo produttivo.

Come funziona la produzione nell’Essex

L’acqua prelevata dall’estuario del Blackwater possiede una salinità naturale piuttosto contenuta. Affidarsi esclusivamente all’evaporazione di quest’acqua richiederebbe tempi più lunghi e costi energetici molto più elevati. Per rendere la produzione più efficiente, il sale minerario viene sciolto nella salamoia marina prima del riscaldamento nelle vasche aperte. In questo modo il prodotto importato entra a far parte dei cristalli finali.

Il passaggio dalla Gran Bretagna alla Germania

Aggiungere sale estrattivo per aumentare la concentrazione salina non è una novità assoluta. In passato l’azienda utilizzava salgemma britannico proveniente dalle miniere del Cheshire. Intorno al 2020 e al 2021, per sostenere la forte crescita della richiesta globale, la produzione si è orientata in modo rilevante verso le forniture tedesche.

La replica dell’azienda

Fondata nel 1882, la Maldon Crystal Salt Company ha rivendicato la correttezza del proprio operato. L’azienda definisce il salgemma un sale marino antico, formatosi dall’evaporazione di mari preistorici, e sottolinea che la cristallizzazione nelle vasche resta invariata da oltre centoquarant’anni. Resta però aperto il tema della chiarezza verso il pubblico, poiché le confezioni promuovono il prodotto come fiocchi di sale marino legati all’Essex senza evidenziare l’apporto minerario estero. L’azienda ha comunque promesso una comunicazione più trasparente per i consumatori.

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