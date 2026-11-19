Tecnologia

Arte, laser e robotica: al Forte Trionfale di Roma la mostra immersiva “Amazing Wonders”

di Redazione - 20 Novembre 2026

(LaPresse)- Un forte ottocentesco semi-abbandonato di Roma che si trasforma in un’esperienza futuristica tra proiezioni, laser e macchine che sembrano avere vita propria. Con la mostra “Amazing Wonders – Immersive Experience”, il Forte Trionfale ospita un percorso espositivo e immersivo fatto di luci, suoni ma anche di materia da toccare e da attraversare. Oltre 30 installazioni distribuite su un’area di 21.000 metri quadrati, firmate da 20 tra i più noti artisti dell’arte digitale e immersiva del panorama internazionale. Ispirata ai grandi centri internazionali dell’arte immersiva come il teamLab a Tokyo e Artechouse a New York, “Amazing Wonders” porta a Roma un’esposizione che non va soltanto osservata, ma vissuta in prima persona. Dal 20 novembre 2026 al 30 aprile 2027 Roma ospita una delle più grandi mostre immersive mai realizzate in Italia e lo fa recuperando uno spazio, quello del Forte Trionfale, che viene per l’occasione “riacceso attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea in relazione con la tecnologia” spiega la curatrice della mostra, Federica Patti. “Con installazioni dove luce, tecnologia e lo strumento robotico diventano avventura da vivere sia nella riscoperta degli spazi che nella scoperta dei linguaggi del contemporaneo”.Sono sei le produzioni inedite in anteprima mondiale: “Temporary Graffiti for Forte Trionfale” di Random International, “Diorama” di Natan Ruzza, “Lourd – Critical Matter” di Quiet Ensemble, “Capture/Resemble (Extended)” di Andreas Lutz, “Le Porte dei Sogni” di Bobbi / Galattico e le installazioni di Genera Studio. Si aggiungono tre prime italiane: “The Day We Left Field” di TUNDRA, “Aura” di Nick Verstand e “Portal” di Ksawery Komputery; e quattro debutti romani: “Foreign Nature” di Julius Horsthuis, “The Awakening” di Donato Piccolo, “Decohering Delineation” di Entangled Others e “Row” di TUNDRA.

“Un esperimento per portare in Italia le grandi mostre immersive che nel mondo sono spesso appannaggio delle grandi capitali, da Tokyo e New York”, spiega il Ceo di Ninetynine e produttore della mostra, Simone Mazzarelli. “Spesso questo tipo di mostre attraggono un pubblico di appassionati. ‘Amazing Wonders’ vuole allargare al grandissimo pubblico l’arte immersiva, digitale e tecnologica coinvolgendo 20 dei più grandi artisti del mondo”.