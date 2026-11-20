Com’è morto il campione Simone Libertino?
Era una promessa straordinaria del ciclismo giovanile, vantava già tre titoli di campione italiano di bike trial
La Val Camonica piange la scomparsa di Simone Libertino, il campioncino quattordicenne di Darfo Boario Terme rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale lo scorso 31 ottobre a Rogno in provincia di Bergamo. Dopo tre settimane di lotta nel reparto di rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il fisico del giovane atleta si è arreso.
Com’è morto Simone?
Simone, iscritto al primo anno dell’istituto tecnico “Ivan Piana” di Lovere,La Val Camonica piange la scomparsa di Simone Libertino, il campioncino quattordicenne di Darfo Boario Terme rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale lo scorso 31 ottobre a Rogno in provincia di Bergamo. Dopo tre settimane di lotta nel reparto di rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il fisico del giovane atleta si è arreso.
Com’è morto Simone?
Simone, iscritto al primo anno dell’istituto tecnico “Ivan Piana” di Lovere, era una promessa straordinaria del ciclismo giovanile. Nel suo palmarès vantava già tre titoli di campione italiano di bike trial.
Quel sabato mattina stava rientrando a casa da scuola in sella alla sua nuova moto enduro 50 per pranzare con la famiglia. Poi ha perso il controllo del mezzo lungo via Vittorio Veneto, battendo violentemente la testa nonostante indossasse il casco.
La notizia della sua scomparsa è stata annunciata con immenso dolore dalla mamma Livia, insieme al papà Giuseppe, vigile del fuoco del distaccamento locale. Con loro, le sorelle Martina ed Alice.
In un gesto di solidarietà e speranza, i familiari hanno dato il consenso per la donazione degli organi. Un ultimo, prezioso volo per un ragazzo fin qui capace di incantare tutti con le sue evoluzioni in sella..
Quel sabato mattina stava rientrando a casa da scuola in sella alla sua nuova moto enduro 50 per pranzare con la famiglia. Poi ha perso il controllo del mezzo lungo via Vittorio Veneto, battendo violentemente la testa nonostante indossasse il casco.
La notizia della sua scomparsa è stata annunciata con immenso dolore dalla mamma Livia, insieme al papà Giuseppe, vigile del fuoco del distaccamento locale. Con loro, le sorelle Martina ed Alice.
In un gesto di solidarietà e speranza, i familiari hanno dato il consenso per la donazione degli organi. Un ultimo, prezioso volo per un ragazzo fin qui capace di incantare tutti con le sue evoluzioni in sella.
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