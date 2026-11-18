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Emanuele Fiano lascia il Pd in lacrime: rottura con Schlein sulla legge contro l’antisemitismo

L’addio in diretta a Telelombardia dopo il voto del Partito democratico contro il ddl antisemitismo. Inutile il tentativo della segretaria dem di convincerlo a restare

di Lino Sasso - 18 Novembre 2026

Emanuele Fiano lascia il Pd. Lo storico esponente del Partito democratico ha annunciato l’addio al partito durante un’intervista in diretta a Telelombardia. Una decisione sofferta, comunicata tra le lacrime, che arriva dopo la scelta del Pd di votare contro la legge sull’antisemitismo. Una frattura politica che Fiano considera insanabile, nonostante il tentativo della segretaria Elly Schlein di convincerlo a tornare sui suoi passi.

Prima della rottura definitiva c’è stato anche un confronto diretto tra i due. La segretaria del Pd ha telefonato a Fiano prima del voto, cercando di ricomporre una frattura che appariva ormai difficile da sanare.

“È stata una discussione molto equilibrata con Elly Schlein, che gentilmente mi ha chiamato in serata prima del voto e alla quale ho confermato che per me quella scelta del voto del Partito democratico rappresentava un limite invalicabile alla mia permanenza nel Pd”, ha raccontato Fiano ai microfoni di Telelombardia.

L’addio in lacrime a Telelombardia

Durante l’intervista televisiva Fiano non è riuscito a trattenere la commozione. Le lacrime hanno accompagnato l’annuncio di una separazione che mette fine a un lungo percorso politico e personale all’interno del centrosinistra.

L’ex parlamentare ha chiarito che la decisione non nasce da uno scontro personale con Schlein, ma da una divergenza che considera incompatibile con la prosecuzione della propria militanza nel Pd.

La questione dell’antisemitismo rappresenta da sempre uno dei temi centrali dell’impegno pubblico di Fiano, anche in ragione della storia della sua famiglia e della sua attività nella difesa della memoria della Shoah.

L’uscita di Emanuele Fiano aggrava una questione politica già aperta all’interno del Pd, chiamato adesso a fare i conti con le conseguenze del voto sul provvedimento contro l’antisemitismo.

La scelta del Pd ha infatti provocato divisioni anche all’interno del gruppo parlamentare. I riformisti si sono astenuti, discostandosi dall’indicazione di voto ufficiale e, quindi, prendendo le distanze dalla linea del partito. Oltre all’addio di Fiano adesso potrebbero dunque esserci altri strascichi al Nazareno, dove i momenti di tensione tra le varie anime del partito negli ultimi mesi si sono riproposti a più riprese.

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