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Chiara Ferragni sbarca su Netflix: dopo aver venduto la felicità, adesso mette in vendita i guai

Dal Pandoro-gate al divorzio da Fedez, l’influencer racconta gli anni più difficili della sua vita. Il documentario si chiamerà “Chiara” e promette confessioni, lacrime e qualche conto ancora aperto.

di Nicola Santini - 17 Novembre 2026

Chiara Ferragni ha deciso di raccontare Chiara Ferragni. E per farlo ha scelto Netflix, dove arriverà un documentario dedicato agli ultimi tre anni della sua vita, quelli che hanno trasformato la regina degli influencer italiani in una delle donne più discusse del Paese. Il progetto si intitola semplicemente “Chiara” ed è stato annunciato oggi, 17 novembre, attraverso una lunga intervista concessa a Simone Marchetti per Vanity Fair. Una confessione che arriva dopo il Pandoro-gate, la fine del matrimonio con Fedez e una crisi personale che l’imprenditrice descrive con parole particolarmente dolorose.

L’operazione ha tutti gli ingredienti per diventare un caso mediatico. Del resto, Ferragni conosce il valore di una telecamera puntata sulla propria vita meglio di parecchi produttori televisivi. Dopo aver venduto per anni la felicità, adesso sembra arrivato il momento di mettere sul mercato anche i guai. Con una differenza sostanziale, perché il pubblico che un tempo applaudiva persino davanti alla fotografia della colazione potrebbe essere diventato un po’ più esigente.

Quando esce il documentario di Chiara Ferragni su Netflix?

Il documentario si chiamerà “Chiara” e ripercorrerà gli avvenimenti che dal dicembre 2023 hanno cambiato profondamente la vita pubblica e privata dell’imprenditrice. Al momento la data di uscita su Netflix deve ancora essere comunicata.

L’annuncio arriva attraverso Vanity Fair, che dedica a Ferragni la copertina del numero in edicola dal 18 novembre. Il titolo scelto, “Niente sarà più come prima”, anticipa il tono di un racconto nel quale l’influencer promette di esporsi maggiormente rispetto al passato, lasciando alla produzione una libertà narrativa che dovrebbe sottrarla alla consueta gestione della propria immagine.

Una scelta interessante per una donna che ha costruito una fortuna proprio sulla capacità di trasformare la quotidianità in contenuto commerciale. E che adesso sembra intenzionata a dimostrare quanto possa essere redditizia anche una disgrazia, purché raccontata con la giusta fotografia.

Il Pandoro-gate e il conto salato della popolarità

Il passaggio più significativo dell’intervista riguarda il caso del pandoro Balocco, esploso nel dicembre 2023. Ferragni rivede la posizione assunta inizialmente, quando aveva parlato di un problema di comunicazione, e riconosce che l’errore riguardava l’operazione commerciale stessa.

L’imprenditrice rivendica la propria posizione di amministratrice delegata e ammette di avere sottovalutato le conseguenze dell’iniziativa. Una presa di posizione che arriva a distanza di quasi tre anni, dopo una vicenda che ha compromesso rapporti professionali e fiducia del pubblico.

C’è anche un passaggio dedicato a Fabio Maria Damato, per anni suo strettissimo collaboratore, con il quale il rapporto professionale si è interrotto. Ferragni riflette sulla fiducia concessa alle persone che la circondavano e sulla difficoltà di riconoscere determinate dinamiche mentre si trovava al vertice del proprio successo. Resta una questione piuttosto concreta, quella del grado di consapevolezza di un’imprenditrice che ha costruito il proprio patrimonio proprio sulla gestione della sua immagine.

Fedez, il matrimonio finito e i Ferragnez al capolinea

Il racconto entra poi nella fine del matrimonio con Fedez, una separazione che ha occupato per mesi le cronache rosa e alimentato una quantità impressionante di ricostruzioni.

Ferragni parla della solitudine vissuta durante la relazione e delle infedeltà scoperte, descrivendo un rapporto nel quale avrebbe progressivamente accettato situazioni che oggi giudica dolorose. Il quadro che emerge è quello di una donna convinta, per molto tempo, che l’amore potesse risolvere difficoltà ormai radicate.

Sono dichiarazioni destinate a riaprire il dibattito su una delle coppie più esposte dello spettacolo italiano. I Ferragnez avevano trasformato il matrimonio in un racconto pubblico permanente, fino alla serie televisiva realizzata per Prime Video. Adesso Chiara sceglie Netflix per presentare la propria versione di ciò che è accaduto dopo. Anche la fine di una storia d’amore, evidentemente, può trovare una seconda distribuzione.

Dalle lacrime al nuovo amore, il copione cambia

Nell’intervista trova spazio anche il periodo più difficile vissuto dall’imprenditrice, che racconta di avere attraversato momenti nei quali persino alzarsi dal letto rappresentava una fatica enorme.

Ferragni parla del sostegno ricevuto dai figli e dalla famiglia, oltre che del percorso terapeutico intrapreso per affrontare la crisi. La donna che per anni aveva proposto un modello di successo apparentemente inattaccabile descrive adesso le proprie fragilità e il timore di perdere definitivamente la capacità di reagire.

Nel frattempo è arrivato anche un nuovo amore. Si tratta di José Hernández, con il quale la relazione sarebbe cominciata il primo gennaio 2026, giorno del loro primo bacio. Una data che sembra già pronta per essere inserita nel documentario, magari accompagnata da una musica sufficientemente romantica da convincere anche gli spettatori più diffidenti.

Il difficile mestiere di vendere anche il pentimento

Il ritorno di Chiara Ferragni passa ancora una volta attraverso la narrazione di se stessa, proprio il terreno sul quale aveva costruito il proprio impero economico.

La differenza è che il pubblico, nel frattempo, è cambiato. E anche la sua posizione nel mondo della comunicazione appare profondamente diversa. Ferragni stessa ammette che forse il suo tempo da pioniera dei social potrebbe essere finito, riconoscendo quanto sia mutato un settore che aveva contribuito a trasformare.

Netflix offre una platea internazionale e un linguaggio capace di raggiungere anche chi ha seguito soltanto marginalmente le vicende italiane degli ultimi anni. Rimane da capire quanto spazio verrà concesso alle contraddizioni di una storia che ha coinvolto affari milionari e rapporti personali esposti al giudizio pubblico.

Ferragni ha trascorso anni a convincere milioni di persone che la sua vita fosse meravigliosa. Adesso chiede alle stesse persone di interessarsi a quanto sia stata terribile. Il problema, per chi ha trasformato la propria esistenza in un prodotto, è che anche il pentimento finisce inevitabilmente per somigliare a una campagna di lancio. E Netflix, che di storie drammatiche se ne intende, potrebbe avere trovato una protagonista capace di interpretare contemporaneamente la vittima, l’imputata e la produttrice esecutiva del proprio riscatto.

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