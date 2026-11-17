Giustizia

LA LEGGE SPIEGATA A CHI LEGGE – Monica Busetto e il tempo che la giustizia non può restituire

di Maria Teresa Zampogna - 17 Novembre 2026

La libertà restituita a Monica Busetto dà sollievo. Ma lascia un’indignazione profonda. Il 13 novembre 2026 la Corte d’Appello di Trento, nel giudizio di revisione, l’ha assolta per non aver commesso il fatto, revocando la condanna a 25 anni per l’omicidio della vicina di casa Lida Taffi Pamio, uccisa a Mestre nel 2012. Quasi 13 anni di carcere per un delitto che non aveva commesso.

Al Corriere della Sera Monica ha raccontato la prima sera di libertà fatta di cose semplici: una pizza ai funghi con familiari e amici. Ora deve ricominciare, senza più una casa propria né un lavoro. Nel frattempo suo padre è morto. Dietro l’espressione «errore giudiziario» ci sono questi vuoti: affetti che non si recuperano, abitudini spezzate, una vita che fuori è andata avanti senza di lei.

Contro Monica aveva pesato una collanina trovata nella sua abitazione, sulla quale era stato individuato un profilo genetico compatibile con quello della vittima. Secondo la difesa, nuove fotografie e una consulenza hanno consentito di dimostrare che quel gioiello era diverso da quello indossato dall’anziana. Una domanda è inevitabile: quelle verifiche potevano arrivare prima?

La revisione serve proprio a rimettere in discussione una condanna definitiva nei casi previsti dalla legge, anche quando emergono nuove prove capaci di condurre al proscioglimento. La stabilità delle sentenze non può rendere intoccabile un errore. Che cosa sarebbe accaduto se nessuno avesse continuato a cercare?

L’art. 533 del codice di procedura penale consente di condannare solo se la colpevolezza risulta «al di là di ogni ragionevole dubbio». Se resta un dubbio ragionevole sulla responsabilità dell’imputato, si deve assolvere. È la prima difesa dall’errore.

Cesare Beccaria, nel suo trattato “Dei delitti e delle pene”, difendeva la presunzione di innocenza e denunciava una giustizia capace di punire gli innocenti. Fu già il pensiero illuminista ad affermare il principio dell’in dubio pro reo quale regola cardine della civiltà giuridica, per cui nel dubbio e nell’incertezza della prova si deve favorire l’imputato. Celebri formule esprimono questa esigenza: Voltaire “È meglio rischiare di salvare un colpevole che condannare un innocente” o il giurista inglese William Blackstone “Meglio che dieci colpevoli sfuggano piuttosto che un solo innocente soffra”.

La Costituzione parla chiaro. L’art. 27 afferma che “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. L’art. 13 che “La libertà personale è inviolabile”. L’art. 24 aggiunge: «La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari». Riparare è un dovere dello Stato.

Occorre, però, distinguere la riparazione per ingiusta detenzione, che riguarda la custodia cautelare risultata ingiusta, dalla riparazione dell’errore giudiziario, che riguarda, invece, una condanna definitiva rimossa attraverso la revisione. L’art. 643 del codice di procedura penale riconosce a chi viene prosciolto questo diritto, purché non abbia causato l’errore con dolo o colpa grave, cioè intenzionalmente o con una condotta gravemente negligente. La riparazione tiene conto della durata della pena scontata e delle conseguenze personali e familiari della condanna; può consistere in una somma di denaro o in una rendita vitalizia. La domanda va presentata alla Corte d’Appello che ha pronunciato la sentenza di revisione entro 2 anni da quando quella sentenza diventa definitiva.

Non basta, quindi, contare i giorni trascorsi in cella. Bisogna guardare alla persona restituita alla libertà: al lavoro perduto, agli affetti, alla possibilità di ricostruire la propria autonomia. Nessuna somma può restituire gli anni, ma una riparazione adeguata e tempestiva può aiutare a rendere possibile il futuro. Uscire dal carcere non dovrebbe significare essere lasciati soli davanti a ciò che resta.

Resta il dovere di capire come l’errore abbia potuto resistere così a lungo. La prudenza nell’attribuire responsabilità non deve diventare un alibi per evitare le domande. E resta il dovere della verità verso Lida Taffi Pamio: una condanna ingiusta ferisce anche la risposta dovuta alla vittima. Fermarsi alla commozione sarebbe troppo comodo. Lo Stato può riconoscere l’errore e ripararlo. Non può restituire il tempo: per questo ogni ritardo evitabile pesa su tutti noi.