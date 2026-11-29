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Brand activism: le aziende in prima linea contro la violenza sulle donne

All'indomani del 25 novembre, un resoconto delle campagne e delle iniziative promosse dalle aziende contro la violenza sulle donne. Quando il marketing diventa uno strumento di cambiamento sociale.

di Alice Agostini - 29 Novembre 2026

Anche il mondo imprenditoriale ha fatto la sua parte nella giornata di ieri l’altro, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dalle grandi aziende della moda e del beauty alle piattaforme digitali, numerosi brand hanno scelto di mettere a disposizione della collettività uno dei loro strumenti più potenti: la comunicazione.

Un fenomeno conosciuto come brand activism, che vede le aziende prendere pubblicamente posizione su questioni sociali, ambientali e politiche, in un contesto in cui il rapporto tra brand e consumatore passa anche attraverso la condivisione di valori.

Strategia di marketing o autentico impegno sociale? E perché le due cose dovrebbero necessariamente escludersi? Come evidenziato da uno studio accademico sul brand activism, la coerenza tra valori aziendali, comunicazione e azioni concrete può contribuire tanto alla valorizzazione del marchio quanto al cambiamento sociale.

Le aziende in prima linea: le iniziative del 25 novembre

Tra collaborazioni con le istituzioni, campagne digitali e progetti solidali, sono diversi i progetti sviluppati dalle aziende per contribuire alla lotta contro la violenza sulle donne.

A rinnovare il proprio impegno è Calzedonia, che, in collaborazione con la Polizia di Stato, ha aderito nuovamente alla campagna «Questo non è amore». Dal 20 novembre, le shopper dei punti vendita italiani possono veicolare il messaggio della campagna istituzionale, trasformando un semplice strumento commerciale in un mezzo di sensibilizzazione.

Anche il mondo del beauty ha fatto la sua parte. KIKO Milano ha rinnovato la collaborazione con Ai.Bi. – Amici dei Bambini attraverso il progetto «Il Trucco che fa Bene». Dal 23 al 29 novembre, i 332 punti vendita italiani del brand sono coinvolti nella diffusione di materiale informativo e QR code attraverso cui accedere ai servizi gratuiti di ascolto e supporto psicologico.

Particolarmente interessante anche l’iniziativa di Plenitude, che, in collaborazione con DonneXstrada, ha trasformato 18 dei suoi flagship store in Punti Viola, luoghi sicuri in cui le donne in situazioni di pericolo o disagio possono trovare un primo ascolto e orientamento. Alla collaborazione si affianca una campagna di comunicazione dedicata alla violenza economica, diffusa sui social e nelle sale cinematografiche.

A sfruttare invece le potenzialità della comunicazione digitale è Tinder, che, sempre in collaborazione con DonneXstrada, ha promosso la campagna «Teniamoci al caldo: non in sospeso», dedicata alla cultura del rispetto nelle relazioni. Fino al 30 novembre, gli utenti potranno accedere al sito dell’associazione direttamente dall’app.

Infine, un esempio di cause-related marketing arriva dal Gruppo Gabrielli, che con l’iniziativa «Pane, amore e libertà» ha previsto di devolvere il 10% degli incassi del reparto pane della giornata del 25 novembre, nei punti vendita aderenti, a due associazioni impegnate nel sostegno alle donne vittime di violenza.

Dal packaging marketing alla comunicazione nei punti vendita, dalle campagne multicanale al digital marketing, fino al cause-related marketing: cinque differenti modalità, accomunate però da un unico obiettivo sociale.

Ed è proprio questo l’aspetto che trovo più interessante: ogni azienda, attraverso i propri strumenti e coerentemente con la propria identità, ha saputo contribuire alla stessa causa, dimostrando come il marketing possa generare valore non soltanto per il brand, ma anche per la collettività.

Oltre il 25 novembre: dalla sensibilizzazione all’impegno concreto

Siamo spesso portati a guardare con una certa diffidenza alle iniziative di marketing legate a cause sociali. Ma siamo sicuri che il ritorno d’immagine di un’azienda debba necessariamente sminuire il valore di una sua iniziativa? Forse dovremmo iniziare a misurare il successo di una campagna non soltanto in termini di visibilità e profitto, ma anche in relazione al contributo che questa può offrire alla società.

Il 25 novembre rappresenta un’importante occasione per accendere i riflettori su una problematica sociale che, però, non conosce ricorrenze. Il vero valore del brand activism risiede proprio nella capacità delle aziende di dare continuità al proprio impegno, con l’auspicio che queste iniziative non rappresentino un’eccezione, ma diventino sempre più parte integrante della cultura aziendale e del modo di fare impresa.

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