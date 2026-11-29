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Roma passeggia col Monza: 4-0 e secondo posto

L'olandese fa un gol e un assist ma si fa male. Doppietta Soulé

di Pietro Pertosa - 29 Novembre 2026

AGGIORNAMENTO AL 90ESIMO. La Roma vince 4-0 col Monza, è Castro (subentrato all’infortunato Malen) a rendere il risultato ancora più rotondo per i ragazzi di Gasperini. Il maestro batte l’allievo Juric, accolto dall’Olimpico con una bordata di fischi. La rete dell’argentino, al 91esimo, chiude un incontro a senso unico. Letteralmente dominato dalla Roma. Che, così, si riprende il secondo posto in classifica scavalcando l’Inter che, a sua volta, aveva battuto con lo stesso punteggio il Genoa. In vetta resta la Lazio, vittoriosa in trasferta col Torino, che veleggia a 35 punti.

La Roma passeggia (per ora) sul Monza ma rischia di perdere Malen. I giallorossi con una rete dell’olandese e una doppietta del giovane Soulé stanno avendo ragione dei lombardi. Che ci hanno pure provato, ogni tanto, a mettere il muso nell’area difesa da Svilar. Non senza dare qualche grattacapo alla difesa capitolina. Il peggiore quando l’arbitro, alla fine del primo tempo, ha portato il fischietto alle labbra per chiamare il rigore sul contatto tra Wesley e Birindelli. Alla revisione al Var, però, è emerso che il calciatore biancorosso era in fuorigioco.

Roma-Monza 3-0 all’intervallo

La partita tra Roma e Monza è iniziata nel segno di Malen. Prima una rete da vero attaccante al 12esimo minuto. Un movimento solo manda tre difensori lombardi fuori giri e gli dà l’occasione di metterla nell’angolino basso. Passano altri dodici minuti e al 24esimo offre a Soulé l’assist che l’argentino, complice un goffo scivolone del suo marcatore, trasforma nel raddoppio giallorosso. Poi ci penserà proprio Soulé con una rete da cineteca, ancora una volta di sinistro, a fissare il risultato sul 3-0 al 45esimo.

Malen zoppica

Il problema per Gasp è Malen. L’attaccante della Roma ha subito un pestone dal difensore georgiano del Monza Goglichidze.