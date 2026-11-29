Economia

Iperammortamento 2026, arrivano i chiarimenti: cosa cambia per le imprese

di Francesco De Santis - 29 Novembre 2026

L’Iperammortamento 2026 entra nella fase dei chiarimenti applicativi. Nel webinar del 23 novembre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha anticipato alcuni dei contenuti delle due circolari attese nelle prossime settimane: una tecnica del MIMIT e una fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

La misura è già definita nelle sue linee generali. Il beneficio consiste nella maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni agevolati: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la quota da 2,5 a 10 milioni e 50% da 10 a 20 milioni. Non si tratta quindi di un contributo diretto, ma di una maggiore deduzione fiscale distribuita nel tempo.

I numeri mostrano però che non siamo davanti a una misura marginale. Al 19 novembre risultavano 32.324 comunicazioni valide, presentate da 21.851 imprese, per 9,18 miliardi di euro di investimenti prenotati. Circa 6,93 miliardi risultavano già confermati con il versamento dell’acconto previsto. Un dato che aiuta a capire perché i chiarimenti attesi siano diventati così rilevanti.

Le circolari attese

La circolare del MIMIT dovrebbe concentrarsi sugli aspetti tecnici: classificazione dei beni, requisiti, interconnessione, impianti da fonti rinnovabili, perizia e adempimenti. Quella dell’Agenzia delle Entrate dovrebbe invece affrontare i profili fiscali, dal leasing agli oneri accessori, fino al cumulo con altre misure e alle ipotesi di cessione o sostituzione dei beni.

È su questi aspetti che si gioca una parte importante della certezza operativa. Negli ultimi anni molte difficoltà non sono nate dalla mancanza di tecnologia, ma dal confine non sempre immediato tra ciò che è tecnicamente possibile, ciò che è agevolabile e ciò che deve essere documentato.

Le anticipazioni del Ministero sembrano inoltre confermare una lettura sempre meno limitata alla manifattura tradizionale. Tra i beni già confermati o completati, il terziario rappresenta il 40% del numero e oltre il 20% del valore. Commercio, logistica e servizi stanno quindi assumendo un peso significativo accanto alla fabbrica tradizionale.

Anche il perimetro tecnologico si allarga. Software, infrastrutture digitali, sistemi interconnessi, energia e applicazioni dell’intelligenza artificiale entrano sempre più chiaramente nel quadro degli investimenti da valutare. Per le imprese significa che l’investimento non può essere letto soltanto come acquisto di una macchina, ma come parte di un’organizzazione più ampia.

Non basta comprare tecnologia

Uno dei passaggi più interessanti riguarda proprio il rapporto tra investimento e verifica. Classificazione del bene, interconnessione, caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo non possono essere affrontate soltanto quando arriva il momento della perizia.

Una tecnologia può essere avanzata ma non possedere una funzione necessaria; un’interfaccia può non essere compresa nell’offerta; un software può richiedere una licenza ulteriore; un bene può generare dati che nessun sistema aziendale acquisisce. Sono criticità molto più difficili da correggere quando l’investimento è già stato completato.

Per questo il tema non è soltanto capire se un bene rientri o meno nell’agevolazione. È capire prima dell’acquisto quali condizioni dovranno essere rispettate e quali evidenze dovranno essere disponibili.

Le due circolari serviranno soprattutto a ridurre questa distanza tra norma e applicazione concreta. Quella del MIMIT è attesa nella prima metà di dicembre, mentre il documento dell’Agenzia delle Entrate dovrebbe arrivare tra la seconda metà di dicembre e l’inizio del 2027.

Per le imprese, quindi, le prossime settimane saranno importanti non per scoprire una nuova agevolazione, ma per capire con maggiore precisione come utilizzarla. La qualità dei chiarimenti sarà decisiva per trasformare gli investimenti prenotati in investimenti realizzati e correttamente documentati.

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