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Affluenza record alle elezioni in Spagna, boom a Ceuta

Mai così alta la partecipazione al voto dalla fine del franchismo. La situazione nel Paese

di Cristiana Flaminio - 29 Novembre 2026

Affluenza record in Spagna: alle 18 ha votato poco più del 68 per cento dell’elettorato. Un vero e proprio record storico. La percentuale di elettori iberici che si è recata alle urne è in aumento addirittura a doppia cifra rispetto alla tornata elettorale del luglio del 2023. Tre anni fa, difatti, la partecipazione non aveva superato il 53,1% degli aventi diritto. Ma è un primato. Superiore addirittura alla vittoria del 1996 di José Maria Aznar che portò il Partito popolare alla vittoria. Mai così tanti elettori da quando è finito il franchismo ed è arrivata la democrazia.

Affluenza record in Spagna

I dati del Ministero degli Interni spagnolo parlano chiaro, l’affluenza è stata altissima in Spagna. Alle 14 aveva già superato il 45,5 per cento. Un dato che non preoccupa il centrodestra. Dal quartier generale del Partido popular, infatti, il commento è secco. L’altissima partecipazione degli elettori “non è mai un problema”. Se c’è, un problema, semmai è nella “campagna” fatta “con sondaggi manipolati per orientare le scelte nella fase finale della consultazione”, dicono i popolari puntando il dito contro Sanchez e il Psoe.

Il dato di Ceuta e Melilla

L’affluenza è stata alta in tutta la Spagna ma la crescita più eloquente s’è registrata a Ceuta e Melilla. Nell’exclave in cui si sono registrati i fatti di qualche mese fa con le “invasioni” dal Marocco e i disordini che ne sono conseguiti. Gli elettori, qui, si sono recati praticamente in massa alle urne. L’incremento è stato addirittura del 20 per cento. Punte di altissima partecipazione anche nei Paesi baschi, nella capitale di Madrid e naturalmente anche a Barcellona.

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