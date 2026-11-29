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Diportista morto durante la regata a Genova

Finisce fuoribordo, il compagno ricoverato in codice rosso: si era lanciato in mare per provare a salvarlo

di Maria Graziosi - 29 Novembre 2026

Tragedia alla regata a Genova: morto un 70enne. È accaduto questa mattinata durante la Veleggiata Quattro Stagioni per la Vela, manifestazione sportiva riservata alla classe Libera inserita nel calendario ufficiale della I Zona Liguria della Federazione Italiana Vela e organizzata dal Circolo Nautico Ilva. A perdere la vita è stato un diportista che, durante la gara, è caduto fuori bordo nel braccio di mare di fronte al Ponente di Genova, tra Voltri e Prà. Sarebbe finito in mare dopo essere stato colpito con violenza dal boma della barca a vela.

Morto durante la regata a Genova

Per tentare di prestargli soccorso, un compagno di equipaggio di 40 anni s’è lanciato in acqua ma una cima s’è impigliata in un’elica, la barca così è andata alla deriva. L’uomo è stato recuperato da un’imbarcazione d’appoggio. Si trova in ospedale ricoverato al regime del codice rosso a causa di una violenta ipotermia. Per il diportista di 70 anni, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Non si è potuto che costatarne il decesso. La barca, un Sunseeker di 33 piedi, è stato rimorchiato da una motovedetta della Guardia Costiera e portato fino al molo di Sestri.

Un bilancio tragico

Il bilancio alla regata di Genova è dunque pesante: un morto e un ferito in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco e il nucleo sommozzatori. Il 40enne si trova all’ospedale Galliera di Genova.

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