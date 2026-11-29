Politica

Cori choc contro il marito di Roccella, la condanna della politica

Bufera su Non una di meno. La solidarietà di Meloni, la ministra replica

di Cristiana Flaminio - 29 Novembre 2026

Cori contro il ministro Roccella, esplode il caso politico alla manifestazione transfemminista di Non una di meno. Dal corteo si è levato uno slogan: “Roccella ce lo ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato”. Si riferisce alla tragica scomparsa di Luigi Cavallari, marito del ministro alla Famiglia, deceduto nel lago di Vico e i cui resti sono stati ritrovati solo a distanza di un mese e mezzo. Parole che hanno indignato la politica. Che, una volta tanto, ha trovato pure una certa convergenza (ma nemmeno poi troppa) nel condannare gli slogan partiti dal corteo.

I cori choc contro il ministro Roccella, la solidarietà di Meloni

I video sono stati rilanciati in rete da Welcome to Favelas. Proprio la ministra ha commentato con una frase lapidaria. “Non una parola di meno”. A lei è arrivata la solidarietà di tutto il centrodestra. A cominciare dalla premier Giorgia Meloni: “Usare il dolore di una donna per la perdita del marito come arma di contestazione è un gesto che non ha nulla di politico, nulla di civile e nulla di umano. Il coro oltraggioso rivolto a Eugenia Roccella e alla sua famiglia è indegno. A lei va tutta la mia solidarietà e il mio affetto. C’è un limite alla decenza che non dovrebbe mai essere superato. E chi lo supera dovrebbe soltanto vergognarsi”.

La vicinanza da Pd e M5s

I cori contro Roccella sono stati condannati anche dal M5s e dal Pd. “Alla ministra Eugenia Roccella porgiamo la nostra solidarietà e vicinanza per il vergognoso coro rivolto nei suoi confronti nel corso del corteo ’Non una di meno’ – hanno scritto in una nota le parlamentari pentastellate in commissione Femminicidio -. Le battaglie contro la violenza di genere e per dare alle donne tutto quello che spetta loro non devono in alcun modo essere sporcate da comportamenti paragonabili proprio a quelli contro cui tutte insieme da anni ci stiamo battendo”. Solidarietà anche dalle colleghe Pd. “I cori intonati sul marito di Eugenia Roccella sono inaccettabili e alla ministra va la nostra solidarietà”.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI POLITICA