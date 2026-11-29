Cori choc contro il marito di Roccella, la condanna della politica
Bufera su Non una di meno. La solidarietà di Meloni, la ministra replica
Cori contro il ministro Roccella, esplode il caso politico alla manifestazione transfemminista di Non una di meno. Dal corteo si è levato uno slogan: “Roccella ce lo ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato”. Si riferisce alla tragica scomparsa di Luigi Cavallari, marito del ministro alla Famiglia, deceduto nel lago di Vico e i cui resti sono stati ritrovati solo a distanza di un mese e mezzo. Parole che hanno indignato la politica. Che, una volta tanto, ha trovato pure una certa convergenza (ma nemmeno poi troppa) nel condannare gli slogan partiti dal corteo.
I cori choc contro il ministro Roccella, la solidarietà di Meloni
I video sono stati rilanciati in rete da Welcome to Favelas. Proprio la ministra ha commentato con una frase lapidaria. “Non una parola di meno”. A lei è arrivata la solidarietà di tutto il centrodestra. A cominciare dalla premier Giorgia Meloni: “Usare il dolore di una donna per la perdita del marito come arma di contestazione è un gesto che non ha nulla di politico, nulla di civile e nulla di umano. Il coro oltraggioso rivolto a Eugenia Roccella e alla sua famiglia è indegno. A lei va tutta la mia solidarietà e il mio affetto. C’è un limite alla decenza che non dovrebbe mai essere superato. E chi lo supera dovrebbe soltanto vergognarsi”.
La vicinanza da Pd e M5s
I cori contro Roccella sono stati condannati anche dal M5s e dal Pd. “Alla ministra Eugenia Roccella porgiamo la nostra solidarietà e vicinanza per il vergognoso coro rivolto nei suoi confronti nel corso del corteo ’Non una di meno’ – hanno scritto in una nota le parlamentari pentastellate in commissione Femminicidio -. Le battaglie contro la violenza di genere e per dare alle donne tutto quello che spetta loro non devono in alcun modo essere sporcate da comportamenti paragonabili proprio a quelli contro cui tutte insieme da anni ci stiamo battendo”. Solidarietà anche dalle colleghe Pd. “I cori intonati sul marito di Eugenia Roccella sono inaccettabili e alla ministra va la nostra solidarietà”.
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