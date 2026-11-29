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Per l’Anm non si può aver paura delle indagini anche “quando hanno effetti devastanti”

“Non possiamo avere paura delle indagini anche quando producono effetti devastanti”, lo dice a Napoli il segretario generale Maruotti

di Pietro Pertosa - 29 Novembre 2026

“Non possiamo avere paura delle indagini anche quando producono effetti devastanti”, lo dice a Napoli il segretario generale dell’Anm Rocco Maruotti. “Noi siamo tutti consapevoli dei pericoli e di un potere enorme che è quello che esercitiamo sulle vite dei singoli. Ho la sensazione che altri non abbiano questa percezione dall’esterno”. E quindi il magistrato ha promesso. “Ci sforzeremo ancora di più di far comprender a chi ci guarda da fuori che ne abbiamo piena consapevolezza”. Una posizione, questa, che è netta ed è destinata ad arroventare il dibattito in Italia.

Per l’Anm non si può aver paura delle indagini

La mozione approvata dal congresso generale dell’Anm a Napoli va oltre la questione degli effetti delle indagini sollevata dalle dichiarazioni del segretario Rocco Maruotti. Uno dei temi riguarda la critica. “L’indipendenza presuppone l’effettività della giurisdizione. Una decisione tardiva o ineseguita indebolisce la tutela dei diritti e lo stato di diritto. Le decisioni delle autorità giudiziarie, nazionali, europee e internazionali devono trovare effettiva attuazione. La critica, anche severa, dei provvedimenti giudiziari appartiene alla democrazia; altra cosa sono l’attacco personale, la delegittimazione della magistratura e le pressioni sull’esercizio della funzione”.

“Giustizia indipendente è giustizia che funziona”

Ma non basta, nella relazione si legge. “Una giustizia indipendente deve essere anche una giustizia capace di funzionare. L’efficienza non è un valore alternativo alle garanzie, ma condizione della loro concreta realizzazione. L’efficienza non può, tuttavia, essere misurata soltanto attraverso dati statistici, senza considerare le condizioni reali degli uffici e la qualità della risposta giudiziaria”. E ancora. “La sostenibilità dei carichi e delle condizioni di lavoro è parte della qualità della giurisdizione e deve orientare l’organizzazione degli uffici. Occorre distinguere le responsabilità: al magistrato compete l’organizzazione del lavoro giudiziario, al ministero assicurare risorse, strutture e strumenti adeguati”. La ricetta: “Innovazione tecnologica, interoperabilità dei sistemi e formazione devono essere funzionali alla giurisdizione, non trasformarsi in ulteriori ostacoli burocratici”.

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