Sport

Formula 1, Russell in pole davanti ad Antonelli, deludono le Ferrari. Orario e dove vedere il Gp del Qatar

Prima fila tutta Mercedes a Losail, con le McLaren di Norris e Piastri all’inseguimento. Leclerc settimo, Hamilton soltanto nono

di Lino Sasso - 29 Novembre 2026

George Russell conquista la pole position nel Gp del Qatar, penultima gara del Mondiale di F1. Il pilota britannico della Mercedes firma uno straordinario 1’21”695, precedendo di 128 millesimi il compagno di squadra Kimi Antonelli. Le due Frecce d’Argento monopolizzano così la prima fila. Deludono, invece, le Ferrari, entrambe staccate di oltre un secondo dalla vetta.

Per George Russell si tratta della tredicesima pole position in carriera. Il britannico riesce a beffare Kimi Antonelli, che aveva dominato tutte e tre le sessioni di prove libere sul circuito di Losail, confermando comunque la superiorità della Mercedes sul tracciato qatariota.

McLaren in seconda fila, male le Ferrari

Alle spalle delle due monoposto della scuderia tedesca si piazzano le McLaren. Lando Norris conquista la terza posizione con un ritardo di 480 millesimi. Oscar Piastri chiude invece quarto a 550 millesimi. Entrambi si candidano a un ruolo da protagonisti nella lotta per il podio. Ottima prestazione anche per Isack Hadjar. Il francese della Red Bull centra il quinto tempo, precedendo il più quotato compagno di squadra Max Verstappen, costretto ad accontentarsi della sesta posizione.

Prosegue il momento complicato della Ferrari. Le qualifiche del GP del Qatar evidenziano ancora una volta il divario prestazionale tra le monoposto di Maranello e le migliori vetture dello schieramento. Charles Leclerc scatterà dalla settima casella, mentre Lewis Hamilton dovrà partire dalla nona posizione, preceduto anche dalla Racing Bulls di Arvid Lindblad. A completare la top ten è Liam Lawson.

Orario e dove vedere la gara del GP del Qatar di F1

Per entrambe le Rosse si prospetta quindi l’ennesima gara in rimonta, con gestione degli pneumatici e le strategie che potrebbero giocare un ruolo determinante. Ma l’attesa sarà anche per l’annunciato duello tra Russell e Antonelli con le McLaren pronte ad approfittare di eventuali passi falsi delle Mercedes. Senza dimenticare Max Verstappen che potrebbe dare spettacolo anche in questa penultima gara del Mondiale di F1 del Gp del Qatar.

I semafori si spegneranno alle 17 italiane e il ventiduesimo appuntamento del campionato di Formula 1 sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport Formula 1 e in streaming su Sky Go e Now. In chiaro la gara sarà invece fruibile in differita alle 21.30 su TV8 e in streaming sul sito tv8.it.

Leggi tutte le notizie di Formula 1