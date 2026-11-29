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Messina, svolta nelle indagine dopo la morte dei tre cacciatori uccisi lo scorso gennaio

Montagnareale, arrestato l’unico superstite: per l’accusa sparò da vicino al più giovane, già ferito

di Priscilla Rucco - 29 Novembre 2026

Dieci mesi di indagini e perizie per dare un nome a colui che avrebbe premuto il grilletto l’ultima volta. Il giallo dei tre cacciatori trovati morti il 28 gennaio scorso, nel bosco di contrada Caristia, a Montagnareale – sui Nebrodi – è arrivato ad una svolta. I carabinieri hanno arrestato Agostino Segreto, l’unico sopravvissuto di quella mattina, amico della vittima più anziana. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, chiesta dalla Procura di Patti, guidata da Andrea Apollonio, e disposta dal gip del Tribunale di Patti. L’accusa è di omicidio volontario.

Un errore, poi la catena di spari

Quel giorno nel bosco c’erano due coppie di cacciatori. Da una parte Antonio Gatani, 82 anni, arrivato in auto insieme a Segreto. Dall’altra i fratelli Giuseppe e Devis Pino, 44 e 26 anni, imprenditori edili di San Pier Niceto. I corpi delle tre vittime sono stati trovati lungo un sentiero, a circa trenta metri di distanza l’uno dall’altro. All’inizio si era pensato che uno dei tre avesse ucciso gli altri e poi si fosse tolto la vita, ma gli accertamenti hanno indicato la presenza di una quarta persona.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, tutto sarebbe cominciato con uno sbaglio. Gatani avrebbe sparato per primo, forse scambiando un rumore o il movimento di un cespuglio per una preda. La rosa di pallettoni avrebbe ucciso Giuseppe Pino, la cui arma è l’unica a non aver fatto fuoco, e ferito il fratello minore. Devis avrebbe reagito con la sua carabina, colpendo l’anziano al torace e uccidendolo.

A quel punto, per gli inquirenti, sarebbe entrato in scena Segreto, rimasto qualche metro più indietro. Si sarebbe avvicinato al ragazzo, già ferito, e gli avrebbe sparato. Poi sarebbe fuggito, dopo aver raccolto i bossoli.

Le prove

A pesare sono soprattutto gli accertamenti del Ris di Messina. Sul corpo di Devis sono stati trovati residui di polvere da sparo compatibili con l’arma di Segreto. I periti hanno inoltre stabilito che la borra non si sarebbe aperta e che i pallettoni non si sarebbero dispersi: un dato che indica un colpo esploso a distanza ravvicinata. Per l’accusa, insieme al fatto che la vittima fosse già ferita, questo elemento esclude la legittima difesa.

Alle indagini hanno lavorato i carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia di Patti, con il supporto del reparto speciale Cacciatori di Sicilia. Gli investigatori erano risaliti a Segreto grazie ai familiari di Gatani, che lo avevano visto con l’anziano quella mattina. Ascoltato subito dopo i fatti come persona informata, aveva fatto ammissioni parziali, per poi scegliere il silenzio.

Un colpo sparato senza vedere con certezza il bersaglio ha innescato in pochi istanti una sequenza costata tre vite. La caccia richiede regole rigorose, prudenza e lucidità: quando vengono meno, un’arma trasforma un errore in una strage.

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