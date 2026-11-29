Cronaca

Cc in azione a Roma contro le bande giovanili: 9 arresti

Setacciate le strade del centro della Capitale

di Giorgio Brescia - 29 Novembre 2026

Criminalità a Roma: notte di caccia alle bande giovanili nel cuore della Capitale. All’alba, il termine di una operazione dei carabinieri della Compagnia Roma Centro che hanno setacciato le arterie storiche tra via del Corso, piazza Venezia, largo Gaetano Agnesi e i vicoli del I Municipio.

Il risultato?

Il bilancio è significativo: nove persone arrestate, un fermo d’indiziato di delitto e quattro denunciati. La scena più drammatica, in corso Vittorio Emanuele II. Un turista americano di ventotto anni rientrava in albergo insieme al padre e al fratello quando due giovani li hanno bloccati.

Subito hanno strappato dal collo del giovane due catenine d’oro da settemila euro, puntandogli un coltello alla gola per garantirsi la fuga.

La denuncia faceva scattare ricerche immediata. Grazie all’individuazione fotografica, i militari dell’Arma hanno rintracciato all’alba in piazza Benedetto Cairoli un ventenne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, legato ai gruppi giovanili violenti del centro. E’ finito in carcere a Regina Coeli.

La pressione dei controlli

Ai Fori Imperiali, quattro borseggiatrici avevano sfilato il borsello a un turista mongolo intento a fotografare il Vittoriano. Subito dopo, venendo bloccate dai militari.

In via del Corso e in corso Vittorio Emanuele II, nella rete dei carabinieri alcuni taccheggiatori romeni, sorpresi dopo aver sottratto capi d’abbigliamento ed un portafoglio.

E ancora, sventato in centro il gioco illegale delle tre campanelle e un ventenne sorpreso con una mazza da baseball e refurtiva in Campo Marzio.