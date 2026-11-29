Esteri

La “guerra invisibile” cyber ogni giorno: Dobrindt spiega la “Schattenfront” tedesca

Un'intervista del ministro degli Interni a Bild

di Angelo Vitale - 29 Novembre 2026

Nel buio dei binari della Deutsche Bahn e lungo le dorsali ad alta tensione che alimentano le metropoli della Germania, ogni giorno una “guerra invisibile” cyber. «La Germania è sotto attacco giorno e notte, nell’ombra», ha denunciato il ministro degli Interni Alexander Dobrindt in un’intervista al Bild. Vi descrive una vera e propria “Schattenfront” – un fronte nell’ombra – che minaccia l’intera Europa.

Cosa racconta Dobrindt?

L’obiettivo degli aggressori non è solo materiale, ma psicologico – racconta -. Gli scopi: daneggiare le infrastrutture critiche, dividere la società e sgretolare la fiducia nello Stato.

E i numeri?

I numeri ufficiali del ministero tedesco tracciano i contorni di un’offensiva strisciante transnazionale. Nel solo 2026 sono stati registrati 285 reati di spionaggio e 216 casi di sabotaggio diretti contro i trasporti e l’approvvigionamento energetico.

A questi si aggiungono oltre mille sorvoli non autorizzati di droni su siti militari e impianti strategici monitorati dal Centro Congiunto di Difesa Ibrida.

Ma chi muove le fila di questo scontro ombra?

Tra gli episodi più inquietanti emersi dai documenti di sicurezza figura l’attacco incendiario del 23 settembre contro una stazione satellitare Starlink in Polonia.

Le indagini dell’intelligence e della polizia hanno condotto in Baden-Württemberg, dove le forze speciali hanno arrestato due sospetti di nazionalità turca.

Secondo gli inquirenti, le azioni sono state eseguite dietro compenso da esponenti della banda criminale “Daltons”, diretti da una figura chiave di stanza in Russia.

L’Ufficio federale per la sicurezza informatica ha elevato il livello d’allarme definendo la situazione «tesa e critica».

E la risposta?

Di fronte a questa minaccia, Berlino ha deciso di alzare la testa. «Chiunque ci attacchi deve sapere: ci difenderemo e reagiremo», ha avvertito Dobrindt.

Il piano di risposta prevede innanzitutto 150 milioni di euro in nuove tecnologie. Ma pure il potenziamento della difesa anti-drone a 1.000 addetti e nuovi poteri di cyber-contrattacco assegnato alle forze d’ordine.