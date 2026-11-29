Cronaca

Ponte di Legno, schianto contro un albero: cinque ragazzi feriti, due sono gravi

Brescia, nella notte un auto con a bordo cinque giovani è uscita di strada sulla sulla Statale 42 in alta Valcamonica

di Angelica Luna - 29 Novembre 2026

Una serata spensierata trascorsa in montagna, il viaggio di ritorno nel cuore della notte e poi lo schianto. Sono cinque i ragazzi rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 2 di questa notte a Ponte di Legno, in Alta Valcamonica. Due di loro sono in gravi condizioni.

L’auto contro un albero

I giovani viaggiavano tutti sulla stessa vettura lungo la statale 42 del Tonale e della Mendola, nel tratto di via Nazionale che attraversa il paese. Il punto è quello in cui la carreggiata piega leggermente, vicino a dove si innesta viale Venezia. Per cause ancora da chiarire l’auto è uscita di strada da sola, senza coinvolgere altri mezzi, e ha terminato la corsa contro il tronco di un albero. L’urto è stato violentissimo e alcuni degli occupanti sono rimasti bloccati tra le lamiere.

Tra le ipotesi al vaglio c’è la presenza di ghiaccio sull’asfalto, un pericolo frequente nelle notti di fine novembre in quota. Saranno comunque gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire che cosa abbia fatto perdere il controllo del veicolo. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri insieme alla polizia stradale.

Tre elicotteri

La macchina dei soccorsi, coordinata dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, si è mossa in pochi minuti, facendo confluire in Alta Valcamonica mezzi da tre province e da due regioni. Sono decollati tre elicotteri, da Brescia, da Trento e da Sondrio, mentre sulla statale arrivavano le ambulanze dei volontari, tra cui quelle di Ponte di Legno e di Berzo Demo, e un’automedica. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Vezza d’Oglio e di Edolo hanno lavorato per liberare i ragazzi intrappolati nell’abitacolo, consentendo poi al personale sanitario, di prestare le prime cure.

I due feriti più gravi sono stati trasportati in elicottero in codice rosso, uno agli Spedali Civili di Brescia e l’altro all’ospedale Santa Chiara di Trento. Gli altri tre sono stati accompagnati all’ospedale di Esine e alla Poliambulanza di Brescia: per loro, pur con ferite importanti, il quadro appare meno grave.

Il pericolo nelle strade di montagna d’inverno

La statale 42 è l’arteria principale dell’Alta Valcamonica e collega la valle al Passo del Tonale: in queste settimane è percorsa da chi raggiunge le località turistiche e da chi rientra a casa dopo una serata fuori. Di notte le temperature scendono e sull’asfalto si formano lastre di ghiaccio spesso invisibili, soprattutto nei tratti in ombra e in prossimità delle curve. Il pericolo maggiore arriva proprio quando la strada sembra asciutta e si è portati ad abbassare la guardia.

Ricordiamo che, dal 15 novembre al 15 aprile, sulle strade indicate dalle ordinanze, è obbligatorio circolare con pneumatici invernali – o dispositivi antisdrucciolevoli a bordo.

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