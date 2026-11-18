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Il manager: programmi in atto per verificare al 100% tutela dei marchi

di Askanews - 18 Novembre 2026

Roma, 17 nov. (askanews) – “Siamo qua per celebrare la partnership tra Amazon e le piccole e medie imprese italiane, è un bellissimo contesto che unisce tradizione e innovazione ed è un po’ il messaggio della nostra collaborazione con le piccole e medie imprese. Unire la tradizione, il saper fare e l’eccellenza italiana con quella che è l’innovazione e il digitale”. Lo ha affermato Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon per l’Italia a margine dell’evento organizzato oggi a Roma dal gruppo su Made in Italy e Pmi.

“Collaboriamo con più di 20.000 piccole e medie imprese in Italia e 3.300 di queste fanno parte della vetrina del Made in Italy che abbiamo aperto ormai dieci anni fa. Queste aziende – ha detto – esprimono 4 miliardi di euro di vendite di cui un miliardo di euro di vendite all’estero e questo è stato possibile grazie anche alla collaborazione con le istituzioni, collaboriamo con l’agenzia ICE, con il ministero delle Imprese e del Made in Italy per portare l’eccellenza italiana nel mondo”.

“Un punto molto importante è quello della tutela del marchio, abbiamo dei programmi che ci consentono di verificare al 100% che i prodotti che fanno parte della vetrina abbiano passato un controllo molto rigoroso. E un tema molto importante è quello dell’intelligenza artificiale, il 67% delle imprese che collaborano con noi già utilizza l’intelligenza artificiale e lo fa perché appunto ha avviato una collaborazione con Amazon”.