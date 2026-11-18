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Una mostra sull’artista belga curata da Melania Rossi

di Askanews - 18 Novembre 2026

Milano, 18 nov. (askanews) – La Galleria Gaburro ospita a Milano fino al 22 gennaio 2027 una nuova mostra personale di Jan Fabre, “Death Keeps me Awake” (La morte mi tiene sveglio), a cura di Melania Rossi, che ci ha raccontato il progetto espositivo. “La mostra – ha detto – vede una serie di opere, una selezione speciale, in parte opere inedite, in parte storiche che sono state esposte anche in progetti passati, come l’importante mostra personale che l’artista ha avuto al Louvre di Parigi. Tutte le opere sono realizzate con un materiale insolito, molto particolare, un materiale molto resistente, capace di rifrangere la luce in un incredibile spettro cromatico. Questo materiale sono le elitre dello scarabeo gioiello, in cui Fabre ha realizzato alcune delle sue installazioni permanenti più celebri”.

Fabre lavora patendo dalla materia naturale e usa preziosità della corazza dell’insetto come metafora della fragilità e della resistenza della vita umana, nonostante – oppure forse proprio per- un costante confronto con l’idea della morte. “Nelle mani dell’artista – ha aggiunto Melania Rossi – questo materiale, questo esoscheletro, diventa una superficie vibrante di luce, una superficie quasi immateriale, ed è per questo un elemento simbolo proprio per rappresentare il passaggio dalla vita alla morte, il ribaltamento della concezione della morte non come tradizionalmente nella cultura occidentale viene considerato fine della vita, ma anzi come una presenza che ci mantiene vigili, che ci permette di non assuefarci alla nostra esistenza nel mondo”.

Tra il mito di Sisifo e la realtà degli sforzi dello scarabeo stercorario Fabre, sulle spalle di Camus, guarda una forza capace capace di diventare padrona del proprio destino, felice della propria fedeltà al compito. Forse anche il lavoro dell’artista belga si muove in questa prospettiva.