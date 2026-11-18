Economia

De Cos verso la presidenza Bce, c’è l’intesa con Berlino

La Germania nominerà il capoeconomista nella figura di Markus Brunnermeier

di Paolo Diacono - 18 Novembre 2026

Radio Eurotower lo dà per fatto il grande accordo che porterà Pablo Hernandez De Cos alla presidenza della Bce. La Germania sarebbe pronta a sostenere la corsa dell’ex banchiere centrale spagnolo. In cambio, Berlino esprimerebbe il capoeconomista nella figura di Markus Brunnermeier, oggi docente all’Università di Princeton negli Stati Uniti. La candidatura dell’economista è stata confermata dal ministero tedesco alle Finanze e potrebbe essere formalizzata già nella giornata di oggi.

De Cos verso la presidenza Bce

Si andrebbe, dunque, verso un accordo globale e complessivo che prevedrebbe pure la Francia. Grande elettrice dello spagnolo, Parigi punta alla delega all’acquisto dei titoli di Stato. Punta, insomma, a ciò che le interessa di più in queste settimane di profonda tensione sugli Oat. Dopo Lagarde, la Francia esprimerebbe ancora una volta una donna. Potrebbe essere Laurence Boone oppure l’attuale vice-presidente della Banca centrale di Francia Agnès Bénassy-Quéré.

L’amico di Draghi

De Cos potrebbe, dunque, vedersi spianata la strada verso la presidenza della Bce. Una notizia importante per le cosiddette “colombe”. Lo sfidante, l’olandese Klaas Knot, vede ridotte le sue chance di spuntarla. Già aveva il sostegno dei Paesi mediterranei e della Francia, ora avrebbe pure l’accordo con la Germania in tasca, Pablo Hernandez de Cos. Già fautore, con Mario Draghi, dei tassi negativi, riporterebbe all’Eurotower una visione più elastica (capace pure di alzare il costo del denaro se necessario) rispetto a quella molto ideologica che ha contraddistinto in questi ultimi anni la politica monetaria della Bce.

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