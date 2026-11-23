Attualità

Giornali in Europa: regole uguali per tutti?

Le parole di Vikkunen, la manovra per garantire il lavoro dei giornalisti

di Giorgio Brescia - 23 Novembre 2026

L’Europa vuole provare a proteggere i giornali tradizionali nella sfida quotidiana con le grandi piattaforme del web. Con gli incassi pubblicitari che si spostano sempre di più online, la Commissione Europea sta preparando nuove regole per fare ordine nel mercato dell’informazione.

Media in Europa, regole uguali per tutti?

Durante un intervento al Parlamento europeo, la vicepresidente Henna Virkkunen ha spiegato il problema. «Gli investimenti in contenuti europei di qualità – ha detto – sono seriamente a rischio se i media tradizionali, fortemente regolamentati, non possono competere ad armi pari con gli operatori dei media digitali».

L’obiettivo è semplice: chi produce notizie e programmi in Europa deve poter giocare con le stesse regole di chi domina la rete.

Pubblicità per tutti?

In un momento caratterizzato da un «sovraccarico informativo e di crescente consumo di media online», le aziende di informazione tradizionali sono sotto «una fortissima pressione» economica.

Per questo l’Ue intende aggiornare le norme sulla pubblicità e difendere il lavoro dei giornalisti. Infine, la Commissione vuole capire «come rafforzare la visibilità dei servizi di media di interesse generale». Così da garantire che i cittadini continuino a trovare facilmente notizie affidabili e verificate in mezzo al caos del web.

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS DI ATTUALITA’