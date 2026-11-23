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Lascia tutto all’amica, le cugine impugnano il testamento ma il giudice dà loro torto

di Paolo Diacono - 23 Novembre 2026

Lascia in eredità all’amica tutto il suo patrimonio, quasi 400mila euro tra immobili e disponibilità bancarie. Non aveva figli, non aveva parenti. Almeno così pensava. Ma si sa che, in certi contesti, riaffiorano legami che si intendevano ormai consunti e spezzati. Così è accaduto che alla morte dell’uomo, avvenuta quando l’anziano aveva superato i novant’anni d’età, siano emerse tre cugine di quarto grado. Che hanno impugnato il testamento. E hanno avuto torto dai giudici del tribunale di Bologna.

L’eredità all’amica, sconfitte le cugine

Due testamenti olografi, risalenti al 2022, designavano la donna erede universale dell’anziano. Una perizia grafologica ha confermato, anche davanti ai magistrati, che fu proprio l’uomo a vergare di suo pugno i documenti. Le cugine, però, avevano previsto tutto. Hanno contestato la validità della volontà del loro augusto parente, documentata anche da un centro di disturbi cognitivi di Bologna che avrebbe attestato il declino neurologico del paziente. Invocavano l’incapacità di intendere, volere e disporre liberamente dei suoi beni alla sua morte.

La decisione del giudice

Il magistrato, però, ha dato torto alle cugine. Il giudice della prima sezione del tribunale di Bologna ha respinto la ricostruzione delle aspiranti eredi dal momento che i disturbi accertati non sarebbero stati tali da annebbiargli la mente al punto di non essere più padrone di se stesso. La scritta dei documenti era dell’anziano e le parti prestampate accluse ai testamenti non influivano sulle disposizioni finali. La decisione è stata dunque netta. L’istanza è stata rigettata, l’amica confermata erede universale.

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