Musica

Addio a Mike Love: era la voce dei Beach Boys

Per oltre sei decenni l'emblema dell'immaginario del sogno californiano

di Daniel Walker - 29 Novembre 2026

Addio a Mike Love: il leggendario frontman dei Beach Boys è morto a 85 anni nella sua abitazione a Malibu, in California.

Chi era Mike Love?

Nato a Los Angeles il 15 marzo 1941, Love fondò la storica band nel 1961 con i cugini Brian, Dennis e Carl Wilson e l’amico Al Jardine. Con la sua caratteristica voce baritonale e una costante presenza scenica come frontman, fu co-autore di oltre quindici singoli entrati nella Top 40 americana.

Tra questi, pietre miliari come Surfin’ U.S.A., California Girls, I Get Around, Good Vibrations e Kokomo.

I suoi testi dedicati al surf, alle automobili e agli amori giovanili plasmarono in modo decisivo la cultura pop e l’immaginario del sogno californiano nel mondo.

In concerto anche nelle ultime settimane della sua lunga vita

Pioniere della Meditazione Trascendentale appresa in India nel 1968 insieme ai Beatles, visse un’intensa carriera. Tra successi e accese battaglie legali per i crediti delle canzoni, entrò nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1988. Poi, nella Songwriters Hall of Fame nel 2025.

Anche in questi anni era rimasto infaticabilmente l’unico membro fondatore in tournée fino alle sue ultime settimane di vita. Consegna alla storia della musica un’iconica eredità. L’illusione di un’estate americana infinita in cui la giovinezza non sfiorisce mai.