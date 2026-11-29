Cronaca

De Gennaro, un vertice tra Procure in attesa dei funerali

L'incontro per la prossima settimana tra i magistrati di Grosseto, Firenze e Caltanissetta. Lunedì le esequie

di Paolo Diacono - 29 Novembre 2026

Un vertice tra Procure per coordinare le indagini mentre domani ci saranno i funerali di Gianni De Gennaro. La Direzione Nazionale Antimafia ha convocato un summit tra le Procure coinvolte nelle indagini. Da Caltanissetta fino a Grosseto passando, naturalmente per Firenze. Attenzione massima sull’hard disk, “l’oggetto del desiderio”, come ha scritto il Superpoliziotto nella lettera pubblica d’addio. Si dovranno cercare, al suo interno, documenti e appunti per trovare elementi utili alle inchieste in corso. A Grosseto, nel frattempo, l’inchiesta per istigazione al suicidio prosegue anche se il fascicolo rimane aperto, per ora, contro ignoti.

De Gennaro, non solo vertice tra Procure

L’hard disk sarà esaminato dai magistrati di Grosseto. Gianni De Gennaro, nel suo testamento pubblico, ha ribadito di non averlo consegnato agli inquirenti di Caltanissetta perché non sarebbero riusciti a venirne a capo. Sulle lettere ritrovate, oltre agli accertamenti calligrafici, sono in corso indagini tecniche per stabilire ed eventualmente rintracciare impronte e tracce di Dna. Elementi, questi, che finiranno di sicuro al centro del vertice tra le Procure annunciato dalla Direzione nazionale antimafia. Intanto, oggi è il giorno della vigilia del funerale dell’ex Capo della Polizia.

Domani i funerali

L’ultimo saluto a Gianni De Gennaro sarà a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli alle 12 si svolgeranno i funerali solenni. Alla cerimonia religiosa saranno presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Tra i politici che parteciperanno ai funerali anche il senatore Maurizio Gasparri, membro della commissione Antimafia. Ieri è rimasta aperta la Camera ardente. Il feretro rimarrà nella cappella della Scuola Superiore di Polizia di Roma fino alle esequie.