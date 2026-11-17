Economia

Il down Microsoft ci è costato 7 miliardi di dollari

Colpita la produttività. Ma chi pagherà (davvero) i danni causati?

di Cristiana Flaminio - 17 Novembre 2026

Il down dei servizi Microsoft ci è costato, su scala globale, qualcosa come sette miliardi di dollari. Si tratta di una cifra che si racconta da sé. Pari all’intero patrimonio di un riccone come il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump. I numeri dell’intera vicenda sono eloquenti. Sembra, nello spulciare le cifre delle stime che qua e là spuntano come funghi, di leggere in tralice un trattato di economia. Anzi, a essere più specifici, pare di leggere un encomio al libero mercato e soprattutto alla (vera) concorrenza.

Quanto ci è costato il down di Microsoft

Perché, con quanto accaduto con lo stop di Copilot, Outlook, Teams e 365, abbiamo capito per l’ennesima volta quali sono i rischi della dipendenza da un ristrettissimo oligopolio quale è il mercato digitale.

Il down di Microsoft costa sette miliardi di dollari. È il prezzo non tanto (e non solo) dei danni diretti. Ma, soprattutto, della perdita di operatività e produttività. Con Outlook e gli altri programmi, infatti, si sono fermate le attività di imprese, enti governativi, scuole e ospedali in ben 74 Paesi del mondo. Un terzo del globo terracqueo, quello occidentale, dall’Australia all’Europa e dall’India al Giappone, s’è praticamente fermato in attesa che i tecnici di Redmond ripristinassero il corretto funzionamento dei software. Con uffici sostanzialmente bloccati, imprese ferme ed enti paralizzati, si è fermato praticamente tutto. Il guaio non è nel fatto in sé ma nella reazione a catena che ha innescato. Ogni bene o servizio funziona secondo una “catena”, quando si blocca un anello, si ferma tutto il resto. L’effetto è a valanga. E si riflette pure, se non soprattutto, sui mercati finanziari. In un momento già duro per il comparto digitale, scosso tra lo tsunami blu dem e le avventure galanti di mister Huang in Cina, Microsoft ha chiuso il fine settimana scorso accusando il 2,7% di perdite nel premarket a Wall Street. Un calo che ha mandato in fumo circa 103 miliardi di dollari in termini di capitalizzazione.

Risarcimenti? Nì

Qualcuno, però, dovrà pur pagare i danni e le lungaggini insorte. I danni economici sono significativi. E qui ci schiantiamo di fronte alle normative di (assoluto) favore di cui gode Big Tech. Innanzitutto bisogna spulciare i contratti di licenza sottoscritti. Ci si potrà rivolgere a Microsoft solo nel caso in cui il rapporto sia stato sottoscritto direttamente con loro. E che si tratti di un contratto business. Quelli “personali” sono fuori, evidentemente, da ogni applicazione di risarcimenti e restituzioni. Bisogna prestare, nella lettura del contratto, molta attenzione alla presenza dei cosiddetti Sla, ossia una sorta di livelli minimi garantiti dal fornitore. Microsoft, generalmente, si impegna a “coprire” il 99,9% della disponibilità mensile dei servizi. Le tabelle standard prevedono il riconoscimento di un credito del 25% per un tempo inferiore al 99,9%. Sale, il credito stesso, al 50% per 99,5% e arriva al 100% in caso di operatività inferiore al 95% del tempo. Il disservizio, calcolato in percentuale rispetto al periodo del mese, può effettivamente dar diritto a un rimborso. Che però l’azienda si impegnerebbe a riconoscere come “buono” sulla prossima fattura. Complessivamente, stando alle proiezioni di Evercore Isi, all’azienda di Redmond il down costerebbe in termini di crediti concessi in fattura non meno di cento milioni di dollari. E non più di 400 milioni.

Il nodo assicurazioni

Una bella spesa. Ma considerando che i danni globali ammontano, come ha sottolineato Anderson Economic Group, a sette miliardi di dollari, si può affermare tranquillamente che Microsoft se la cava egregiamente.

Poi, però, ci sono le polizze assicurative sui servizi cibernetici. Che, stando a quanto riferito dall’agenzia Dbrs Morningstar, potrebbero ritrovarsi a dover scucire tra i 300 e i 500 milioni di dollari ai loro clienti. Anche qui, però, c’è l’inghippo. Già, perché Microsoft ha riferito che il down che ha tenuto fermi i suoi servizi non sarebbero stati causati da attacchi diretti né da parte di hacker e nemmeno da agenti impazziti dell’intelligenza artificiale. Ergo, secondo molti osservatori, diverse assicurazioni potrebbero sottrarsi all’indennizzo dal momento che si sarebbe trattato di un problema tecnico e non di un evento malevolo causato da altri. Anche in questo caso, è sempre bene dare uno sguardo alle proprie polizze per rendersi conto della situazione.

Il prezzo della dipendenza

Il costo più grande, però, emerge da un’altra considerazione. Col blocco dei servizi di un’unica azienda, è rimasto fermo un terzo del mondo. Che ha dovuto aspettare che tutto tornasse alla normalità prima di poter tornare a comunicare e a lavorare. È evidente: il prezzo più salato da pagare, almeno per chi vive da quest’altra parte dell’Oceano Atlantico, è quello della dipendenza. Da un sistema economico che si fonda su poche aziende che si sono letteralmente spartite il mercato. Seguendo logiche che tutto sembrano fuorché di libero mercato. Almeno non nel senso classico del termine. La concorrenza è una chimera. Sta diventando quasi un’entità astratta e sempre meno palpabile. Un po’ come la “mano invisibile” dei mercati che avrebbe dovuto aggiustare tutto. Il problema, per gli utenti, è che a dipendere da un oligopolio si finisce per pagare di più, ottenere di meno e restare agganciati a una sola azienda. Per quanto enorme, come è appunto Microsoft. E qui tornano, una volta di più, le regole alla base del mercato digitale. Che hanno consentito a chi era meglio posizionato di prosperare. Senza consentire la nascita di un ecosistema armonico di imprese capace di livellare il mercato. Sia dal punto di vista economico, sia geografico. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Un danno da sette miliardi di dollari per cui (quasi) nessuno sgancerà più di qualche centesimo.

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