Mattarella: i giovani meritano fiducia, possono cambiare il mondo
Milano, 17 nov. (askanews) – “I giovani sono ‘otri nuovi’, sono chiamati a vivere non nel mondo così come è oggi. Perché il mondo può essere cambiato, ed è dei giovani questo compito. La generazione che sale è protagonista, con evidenza, e merita fiducia”.
Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un saluto in occasione dell’inaugurazione del 105esimo anno accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.
Perché i giovani, ha proseguito Mattarella, “non sono un contenitore da riempire, ma sono personalità con autonomo spirito critico e con protagonismo che si sviluppa e cresce. E questo significa considerare la responsabilità che vi è in questa condizione per l’università, per le scuole, che sono chiamate a un compito straordinariamente importante, come sempre, particolarmente prezioso in questa stagione con una forma di novità, anche di grande fascino, ma anche di grande incertezza. Ed è il compito di ampliare, accrescere e trasmettere la cultura, la scienza, visione del futuro da affidare perché sia realizzata ai giovani”. Loro hanno “il compito di costruire la società del domani” ha aggiunto.
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