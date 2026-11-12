Attualità

Caso Librandi, la smentita dell’avvocato De Gregorio e la nostra replica

Gli equilibri in Campania

di Anna Tortora - 12 Novembre 2026

La politica campana non perdona e la geografia azzurra, a queste latitudini, ha ormai preso la forma del vuoto spinto. Mentre i vertici romani si affannano a minimizzare, a Napoli il partito fondato da Berlusconi continua a perdere peso e rappresentanza in una sequenza di addii che ha tutta la sostanza di una resa dei conti. Al centro della tempesta si trova il coordinatore regionale Fulvio Martusciello: con l’uscita al Senato di Franco Silvestro — approdato ieri tra le fila della Lega — la leadership locale appare ormai ridotta ai minimi termini.

La triangolazione di Patriarca per aggirare il veto di Tajani

L’addio più pesante è quello dell’onorevole Annarita Patriarca. La mossa risponde a una geometria ben precisa, disegnata per scavalcare il veto politico imposto direttamente da Antonio Tajani. Il segretario azzurro, infatti, aveva posto un freno fermissimo sull’ingresso dei propri parlamentari proprio in Fratelli d’Italia, nel tentativo di tutelare il partito dall’espansionismo degli alleati di Governo. Per aggirare il blocco senza uno scontro frontale, la Patriarca ha così optato per una triangolazione procedurale. Lunedì lo scalo al Gruppo Misto, per poi formalizzare, nel giro di poche settimane, l’ingresso ufficiale nel partito di Giorgia Meloni. Un’operazione costruita sull’intesa strategica con l’onorevole Marta Schifone. Entrambe figlie d’arte e radicate sul territorio, la loro convergenza s’inserisce appieno nel disegno di FdI di consolidare una presenza capillare sulla Destra campana.

Il nodo Librandi e la smentita mossa dall’avvocato De Gregorio

Sull’altro versante si è aperto il caso legato a Gianfranco Librandi. A seguito delle ricostruzioni iniziali che parlavano di un dialogo riallacciato con Matteo Renzi, è intervenuto con una nota ufficiale l’avvocato Giuseppe De Gregorio, componente della Segreteria Regionale di Forza Italia Campania. Il legale, muovendo una smentita formale mossa nell’interesse del vicesegretario regionale, ha evidenziato l’infondatezza di un suo allontanamento dal partito. Ribadendo il sincero sentimento di appartenenza e affezione al movimento azzurro. E richiamando a supporto la partecipazione attiva di Librandi alle iniziative sul territorio, come documentato dagli scatti in Largo Principessa Pignatelli. Un’interlocuzione, quella con l’avvocato De Gregorio, condotta con uno stile improntato al massimo garbo e alla più assoluta professionalità.

La nota integrale dell’avvocato Giuseppe De Gregorio

Riceviamo e pubblichiamo integralmente, a tutela del pluralismo e della correttezza dell’informazione che da sempre contraddistingue il nostro quotidiano “L’Identità”, la nota ufficiale pervenuta dal foro campano a firma dell’Avvocato Giuseppe De Gregorio, componente della Segreteria Regionale di Forza Italia Campania, nell’interesse del Vicesegretario Regionale Gianfranco Librandi.

Riceviamo dall’Avvocato Giuseppe De Gregorio, nell’interesse del Vicesegretario Regionale di Forza Italia Campania, Gianfranco Librandi, l’invito a smentire il contenuto riportato e pubblicato online sul quotidiano “L’Identità” nel pomeriggio dell’11 novembre 2026, intorno alle ore 16:30.

L’articolo di riferimento, dal titolo “Il grande freddo di Forza Italia: la diaspora campana e le macerie di Martusciello”, riferiva dell’allontanamento di alcuni parlamentari campani dal partito di Forza Italia.

Lo stesso articolo recitava testualmente. “Sull’altro versante si consuma intanto l’uscita di Gianfranco Librandi. Archiviata la parentesi azzurra — che lo aveva visto candidato alle scorse Regionali —, l’imprenditore ha riallacciato i fili del dialogo con Matteo Renzi. Un rientro verso Italia Viva che pare ormai definito, a riprova di quanto la casa forzista sia diventata un semplice luogo di transito”.

La posizione di Librandi

È su questo punto che l’Avvocato Giuseppe De Gregorio muove le proprie critiche e chiede una formale smentita da parte del quotidiano. Atteso che il Vicesegretario Regionale Gianfranco Librandi è un appassionato e convinto partecipante alla vita politica di Forza Italia. E che, in ragione di ciò, manifesta quotidianamente il proprio sincero sentimento di appartenenza e affezione al movimento Azzurro.

A riprova di quanto affermato, si richiama un altro articolo giornalistico. Pubblicato in un arco temporale pressoché coincidente con quello contestato. Nel quale compare la fotografia che ritrae Gianfranco Librandi durante la presentazione del progetto “Forza ti ascolto, la Campania sei tu”, tenutasi presso la sede di Forza Italia in Largo Principessa Pignatelli. Tale fotografia, che si allega alla presente, testimonia la partecipazione attiva del Vicesegretario Regionale a un’iniziativa del movimento Azzurro.

La smentita si rende indispensabile per evitare che notizie assolutamente infondate possano ledere il prestigio e la serietà dell’uomo politicamente impegnato.

La nostra risposta

Ringraziamo l’Avvocato Giuseppe De Gregorio per la nota inviataci. Va dato atto che l’avvocato De Gregorio ha tenuto un comportamento estremamente garbato e professionale, doti che ha dimostrato anche nel corso di una civile e costruttiva interlocuzione redazionale. Prendiamo inoltre volentieri atto dell’impegno con cui il Vicesegretario Regionale Gianfranco Librandi partecipa alle iniziative di Forza Italia, come documentato dagli scatti in Largo Principessa Pignatelli.

La pubblicazione integrale della rettifica garantisce pienamente il diritto di replica e offre ai lettori la posizione ufficiale del diretto interessato, nel solco della correttezza e della trasparenza che da sempre contraddistinguono il nostro lavoro.

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Ultimo aggiornamento ore 09.29