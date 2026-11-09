Politica

La patrimoniale esiste già, il campo largo no

di Giovanni Vasso - 9 Novembre 2026

Il velo di Elly, dietro le foto di gruppo il nulla: il campo largo, semplicemente, non esiste. È un effetto ottico, un insieme di leader e capetti, sensibilità e ambizioni, partiti e sindacati. Ma, dietro l’unico proposito di opporsi “alle destre”, non c’è granché. Finché tacciono in posa di fronte ai flash va tutto bene. Il problema è quando cominciano a parlare. L’ultima, solo in senso cronologico, parola che ha fatto saltare il tavolo è stata “patrimoniale”.

Patrimoniale, o cara

Maurizio Landini, che aspira a trascendere il sindacato e a conquistare il Palazzo, ha lanciato l’idea di un “contributo di solidarietà” sui grandi patrimoni che porterebbe nelle casse dello Stato fino a 25 miliardi di euro. Nemmeno Avs s’era arrischiata a tanto, pur ipotizzando una wealth-tax da 16 miliardi. Giusto per far due conti e rendersi conto di cosa parliamo, la Spagna di Pedro Sanchez nel 2024 dalla patrimoniale ha incassato 1,9 miliardi di euro. Se non altro perché le comunità politiche locali hanno finito per azzerarne l’impatto proponendo un credito d’imposta compensativo.

Ma in Italia c’è già

Ma, se di realtà si deve parlare, bisogna pur considerare che in Italia le patrimoniali, ossia le imposte legate alla proprietà di beni e disponibilità finanziarie, e quindi in senso tecnico, esistono già. E valgono, a livello di introiti, più del doppio di quanto il capo della Cgil vorrebbe incassare in contributi di solidarietà. Tra Imu, imposta di bollo su conti corrente, conti di deposito e fatture, bollo auto (che in parte sarà abrogato), nel 2024 lo Stato ha incamerato, secondo i conti della Cgia, qualcosa come 51,2 miliardi di euro. Soldi, va da sé, che non sono stati pagati solo dai super ricchi. Ma, praticamente, da tutti gli italiani. A cui l’ipotesi di una nuova patrimoniale, oltre quelle che esistono già, farebbe venire l’orticaria.

Il campo largo non esiste

Così come l’ha fatta venire al M5s e a Italia Viva e Più Europa, in un’insolita “alleanza” anti-tasse. In mezzo Elly Schlein, divisa tra sinistra e riformisti ma con l’ambizione di “federare” tutti, che per non offendere nessuno non prende posizione. Contribuendo, così, all’inesistenza di un’alleanza che non c’è. La patrimoniale non è certo l’unico punto dolente. Sarebbe, forse, più facile cercarne uno su cui, da Renzi fino a Bonelli passando per Landini, siano effettivamente d’accordo. E che non sia, ovvio, la mera opposizione a Giorgia Meloni.

Dall’energia al salario, tutti i nodi dell’alleanza

Sull’energia, per esempio, la coalizione ha le idee confuse. Il nucleare piace al Pd, a Italia Viva e ai radicali ma sono fieramente contrari M5s, Avs e lo stesso Landini, ormai soggetto molto più politico che sindacale. Stesso, più o meno, schieramento su Ucraina e spese per la Difesa. Il M5s tornerebbe di nuovo al reddito di cittadinanza, ma bisognerà convincere i centristi che son scettici. Contestualmente c’è maggiore convinzione su una ipotesi comune per il salario minimo a dieci euro l’ora, adesione che arriva pure dalla Cgil. E fa, in un certo senso, impressione che un sindacato concertativo sia a favore di una una misura che, alla lunga, supererebbe i tavoli di trattativa e livellerebbe verso il basso i già magri salari degli italiani.

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