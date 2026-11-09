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Far West “fine vita”, serve una legge nazionale

Il Parlamento non può continuare ad abdicare al proprio ruolo costituzionale per paura delle divisioni di parte

di Angelo Vitale - 9 Novembre 2026

Un fermo immagine tratto dal video che racconta la storia di Piera Franchini, malata terminale, che aveva scelto il suicidio assistito in Svizzera 13 anni fa

L’impugnazione della legge del Veneto sul suicidio assistito deliberata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 novembre rappresenta l’ennesimo cortocircuito della politica italiana. Da una parte ci sono malati irreversibili che chiedono risposte certe e tempi trasparenti per far valere un diritto riconosciuto dalla Corte Costituzionale fin dal 2019. Dall’altra c’è uno Stato che deve usare la clava del contenzioso e del rinvio parlamentare.

Un Paese spaccato

Il risultato è un Paese spaccato, in cui l’accesso al suicidio assistito non dipende dalla sofferenza del paziente, ma dalla regione in cui si risiede. È la fotografia di una schizofrenia istituzionale divenuta ormai intollerabile. Ecco perché serve, oggi più che mai, una legge nazionale unica, chiara e uniforme.

Il caso Veneto è emblematico perché fa saltare gli schemi ideologici. Non siamo di fronte a una provocazione dell’opposizione, ma a un testo regionale – la Legge regionale 17 dell’8 settembre scorso – voluto e difeso dal governatore Luca Zaia e dal presidente leghista Alberto Stefani.

Una norma prudente di organizzazione sanitaria: istituire commissioni multidisciplinari nelle Ulss, garantire priorità alle cure palliative e fissare tempi certi per le verifiche cliniche della Consulta. Eppure Palazzo Chigi ha scelto di ricorrere alla Corte costituzionale per presunta invasione delle competenze statali esclusive sull’ordinamento civile.

Le spaccature

Questa mossa ha riaperto profonde spaccature nella maggioranza. Il ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli si è espresso in Cdm contro l’impugnazione, valutando il testo veneto come un atto meramente organizzativo, coerente con la sentenza 242/2019. Il vicepremier Matteo Salvini ha preferito non partecipare al voto, in equilibrismo, per non smentire la classe dirigente veneta della Lega senza rompere l’asse politico a Roma.

Dall’altro lato della coalizione, Antonio Tajani e i vertici di Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno preteso l’intervento della Consulta, mettendo a verbale che «è necessaria un’esclusiva disciplina legislativa del Parlamento» e che «materie tanto delicate devono essere regolate dalle Camere attraverso una normativa nazionale unica che eviti il proliferare di leggi regionali a macchia di leopardo».

Le critiche

È una posizione formalmente ineccepibile, ma nei fatti contraddittoria. Se la maggioranza chiede la centralità del Parlamento per evitare l’anarchia territoriale, perché è paralizzato da anni ogni vero tentativo di approvare una norma statale? La risposta delle istituzioni venete al ricorso è stata durissima. Luca Zaia ha affermato apertamente la bontà della scelta.

«Personalmente – ha detto – rivendico con convinzione la scelta compiuta dal Consiglio regionale del Veneto, che ho personalmente sostenuto e votato. Non considero questa una battaglia tra destra e sinistra. Su questioni così profonde le sensibilità attraversano tutti gli schieramenti, perché prima delle appartenenze politiche vengono le coscienze individuali”.

“Il punto – ha affermato – non è stabilire chi abbia ragione sul piano morale, ma assumersi la responsabilità di dare al Paese una disciplina chiara, rispettosa della dignità della persona e capace di garantire le necessarie tutele».

Il presidente leghista Alberto Stefani ha aggiunto: «La legge votata dal Consiglio regionale del Veneto è sostanzialmente diversa da quelle approvate in altre regioni e oggetto di richieste di modifiche da parte della Corte costituzionale. Per questo, dal punto di vista giuridico, sono convinto che supererà il vaglio della Consulta».

Anche dall’Associazione Luca Coscioni la lettura è stata sferzante. Filomena Gallo e Marco Cappato hanno sottolineato che «la Corte costituzionale si è già pronunciata sulla legge approvata in Toscana e in Sardegna, e ha chiarito che le Regioni possono legittimamente intervenire per organizzare il Servizio sanitario e rendere effettivi i diritti già riconosciuti dalla Corte stessa».

Lo stallo

L’associazione accusa la maggioranza di tenere in scacco l’attività parlamentare spingendo l’incostituzionale testo Zanettin-Zullo, dopo aver stoppato a giugno al Senato la proposta Bazoli che coinvolgeva direttamente la sanità pubblica.

Questa situazione di stallo permanente genera, è bene dirlo, un’ingiustizia di Stato. Oggi l’Italia ha una Consulta che dal 2019 sollecita il Parlamento a legiferare, Regioni come Veneto e Toscana che cercano di coprire il vuoto normativo per assistere i malati soffrenti.

Di contro, il governo che blocca le leggi regionali senza offrire alcuna alternativa nazionale praticabile. Chi paga il prezzo di questo scontro politico? Persone colpite da patologie irreversibili, tormentate da sofferenze intollerabili, costrette ad attendere mesi tra rinvii burocratici e contenziosi giudiziari.

Serve una legge nazionale

Una legge unica è perciò indispensabile non per spalancare le porte all’anarchia, ma per dare operatività omogenea alle tutele della Corte Costituzionale. Una norma statale deve stabilire standard clinici condivisi, tempi precisi e perentori entro cui le strutture sanitarie devono rispondere e garantire un accesso equo alle cure palliative in ogni regione.

Non si tratta di una schermaglia tra livelli di governo, ma della tenuta etica delle istituzioni democratiche. Continuare a delegare la regolamentazione delle sofferenze individuali ai giudici o all’esito imprevedibile della burocrazia significa trasformare lo Stato in uno spettatore burocratico della disperazione umana.

Il Parlamento non può continuare ad abdicare al proprio ruolo costituzionale per paura delle divisioni di parte. La vera tutela della dignità non risiede nell’immobilismo legislativo o nel veto incrociato, ma nella capacità di offrire un quadro di garanzie certo, uniforme ed umano prima che la sofferenza dei cittadini diventi l’ennesima sentenza non scritta.

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