Cronaca

Aggressione con pistole e machete a Centocelle

Ferito un 19enne, i carabinieri bloccano un incensurato di 17 anni

di Pietro Pertosa - 9 Novembre 2026

Aggressione a Centocelle: pistole e machete contro un 19enne che resta ferito. Bloccato un 17enne incensurato. È successo nel tardo pomeriggio di ieri. A seguito di una lite, un giovane è stato aggredito da cinque persone. Due di loro armati di pistole a salve, un terzo lo ha affrontato con un machete. Ed è stato proprio quest’ultimo a ferire la vittima a un dito. I fatti si sono verificati tra via dei Tor de’ Schiavi e via Anagni. Sul posto, immediatamente dopo le chiamate giunte al 112, sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a fermare uno dei componenti della gang.

Pistole e machete: aggressione a Centocelle

La vittima è stata avvicinata dal gruppo di cinque persone, gli animi si sono presto surriscaldati. E a Centocelle è risuonato il rumore degli spari delle pistole a salve mentre un fendente sferrato proprio con un machete ha ferito a una mano il giovane di nazionalità tunisina. I colpi sono stati sparati verso l’alto. All’arrivo delle forze dell’ordine, il gruppo s’è dissolto e tutti i suoi componenti hanno tentato la via della fuga. Che non è riuscita al 17enne armato con una delle pistole. Che, anzi, è stato bloccato dai carabinieri.

Ferite lievi

Sul posto anche i sanitari del 118. Le ferite riportate dal 19enne sono state medicate praticamente sul posto. La vittima avrebbe rifiutato il trasferimento in ospedale. Adesso è scattata l’inchiesta. Bisognerà capire quali siano le cause dietro i fatti che hanno portato alla rissa di ieri pomeriggio. A Centocelle ci si interroga. Intanto i carabinieri, subito dopo i fatti, hanno bloccato il 17enne trovandogli addosso una delle pistole utilizzate durante l’aggressione: nei pressi del teatro delle violenze è stato rinvenuto anche il machete.