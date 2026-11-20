Politica

La maggioranza fibrilla al Senato per lo strappo di Forza Italia sugli eBook a tutela del settore dell’editoria

Per gli azzurri la misura non rientrava tra quelle condivise tra tutti i partiti di centrodestra e hanno quindi votato contro. Per ben due volte. Prima in commissione Bilancio, poi anche in aula

di Giuseppe Ariola - 20 Novembre 2026

Incidente di percorso per la maggioranza che ieri al Senato si è divisa sulla proposta di Fratelli d’Italia relativa agli sconti sul costo dei libri digitali a partire dal prossimo anno scolastico. La questione, sorta durante l’esame del decreto Scuola, era già finita al centro di un duro confronto con l’opposizione che chiedeva il ritiro dell’emendamento. Ma a rischiare di far saltare la norma con uno strappo sugli eBook è stata Forza Italia. Per gli azzurri la misura non rientrava tra quelle condivise tra tutti i partiti di centrodestra e hanno quindi votato contro. Per ben due volte. La prima in commissione Bilancio, mandando sotto la maggioranza per un solo voto di scarto, e la seconda in aula, dove l’emendamento è stato riproposto. Nell’emiciclo di Palazzo Madama, dove è da registrare il voto favorevole di Azione, la proposta è però riuscita a ottenere comunque i voti per essere approvata, nonostante anche i ministri e i sottosegretari azzurri presenti abbiano votato contro.

Il voto di Fi contro la maggioranza

L’incidente, quindi, sebbene sulla carta chiuso, nei fatti è tutt’altro che superato. A cavallo tra i due voti si scatena, infatti, una vera e propria bufera. Le opposizioni passano all’attacco, prima evidenziando il dato politico, ovvero la spaccatura nella maggioranza, e poi chiedendo lo stop dei lavori d’aula alla luce di quanto accaduto in commissione Bilancio. E per non farsi mancare nulla, a finire nell’occhio del ciclone è anche il ministro dell’Istruzione Valditara per la sua mancata presenza tra i banchi del governo. Superate le obiezioni procedurali, i lavori dell’emiciclo di Palazzo Madama riprendono. Sul tavolo resta però il dato politico di un centrodestra diviso. Le dure parole utilizzate in aula dalla presidente dei Senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, sono infatti passate tutt’altro che inosservate.

Le parole di Stefania Craxi

Nel ribadire la contrarietà del partito, la capogruppo dei senatori azzurri, precisando che l’emendamento sugli eBook “si è voluto presentare nonostante non ci fosse un accordo di maggioranza”, ha parlato senza mezzi termini della necessità di prendere “atto del nuovo metodo introdotto”. Un messaggio chiaramente indirizzato al partito di Giorgia Meloni. Musica per le orecchie dell’opposizione che è subito tornata alla carica, addirittura parlando di un governo in crisi. Ad aprire le danze è Matteo Renzi, sostenendo che “Forza Italia ha sfiduciato Giorgia Meloni, votando contro il Governo con parole durissime”. “A che ora si dimettono i ministri di Forza Italia? A che ora si dimette Antonio Tajani?”, ha poi aggiunto ironicamente. Anche per il presidente del gruppo Pd, Francesco Boccia, “è evidente che la maggioranza non c’è più”. Circostanza ovviamente smentita dal numero uno di Forza Italia in persona.

Tajani e il sostegno al settore dell’editoria

Tajani assicura che la premier era informata della posizione del partito, dovuta all’essersi fatto “carico del grido di dolore di un settore importante, che è quello dell’editoria”. Punto sul quale le malelingue, sia di maggioranza, sia di opposizione e finanche tra gli azzurri, si scatenano. Il riferimento è alla Mondadori, come noto presieduta da Marina Berlusconi. Sulla questione nessuno si sbilancia apertamente mettendoci la faccia, ma la suggestione è troppo succulenta per non farla filtrare. E il momento politico è ottimale, con la sessione di bilancio in corso e l’acceso confronto interno al centrodestra su dove reperire le risorse necessarie. Dal contributo delle banche alla tassazione degli extra profitti. Altre due questioni sulle quali c’è chi paventa un palese interesse di parte di Forza Italia nell’andare in una direzione piuttosto che in un’altra. Al netto dell’incidente sugli eBook, la sensazione è, quindi, che anche durante l’iter della manovra ne vedremo delle belle.

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